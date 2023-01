"Per 11 anni non mi sono neanche lavata". Il racconto choc di Dalila Di Lazzaro

Sono passati venticinque anni dal drammatico giorno nel quale Dalila Di Lazzaro ha riportato danni permanenti alla colonna vertebrale in seguito a un incidente in motorino avvenuto sulle strade di Roma. Da quel momento per l'attrice è iniziato un vero e proprio calvario, che dura ancora ma che, grazie alle cure dei medici americani, oggi è più sopportabile.

Ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In, Dalila Di Lazzaro ha parlato dei drammatici anni vissuti a letto sopraffatta dal dolore, che non le lasciava tregua: " Io mi ero rotta l’atlante, un problema cervicale. Sono rimasta a letto undici anni senza mai alzarmi, mai. Neanche per lavarmi ". All'epoca dei fatti il dolore cronico non era riconosciuto come malattia e l'attrice è dovuta volare negli Stati Uniti per ricevere cure adeguate: " È stato un incubo perché poi i medici non mi hanno creduta, all'epoca non si parlava di dolore cronico. Sono dovuta andare in Arizona e sono rimasti stupiti che in Italia non se ne parlasse ".

L'incidente stradale, causato da una buca nell'asfalto delle strade capitoline, non è stato l'unico dramma vissuto dall'artista, che è stata vittima di un terribile incidente aereo anni prima di Roma e ha visto morire il figlio, nel 1991, sempre a causa di un incidente stradale. Nel 2020 fecero molto discutere le sue dichiarazioni sulla pensione di invalidità negatale dall'Inps. A Storie Italiane l'interprete di "Oh, Serafina!" e "Tre uomini da abbattere" raccontò di avere speso quasi 750mila euro, nel corso degli anni, in cure mediche e specialistiche e di avere dato fondo ai suoi risparmi.