"Gli aveva proposto...". La verità sulla rottura tra Luis Sal e Fedez

Della fine dell'amicizia e della collaborazione tra Fedez e Luis Sal si è detto di tutto. Che i due fossero "amanti" (parola di Fabrizio Corona); che ci fossero gelosie e rancori tra loro; che fosse tutta una questione di soldi (milioni di euro). I diretti interessati hanno difeso le proprie posizioni in due video diventati virali sui social network, ma di fatto manca ancora qualche tassello per capire perché, davvero, i due si siano allontanati nonostante la profonda amicizia.

L'ultima voce arriva dal web e parla di una crisi cominciata con il rifiuto di Luis a Fedez a un'importante proposta arrivata proprio dal marito di Chiara Ferragni. A riferirlo è il sito di Radio 105, che svela cosa sarebbe successo tra il rapper e lo youtuber a cavallo del periodo di Sanremo, quando Muschio Selvaggio è andato in onda per la prima volta sui canali Rai in occasione della settimana del Festival. Una novità che Luis Sal non avrebbe gradito, ma che avrebbe comunque accettato, assecondando la volontà di Fedez di dare maggiore visibilità al podcast in tv.

La rivelazione su Fedez e Luis Sal

"I primi dissapori siano nati quando Luis Sal si è rifiutato di entrare in Doom Entertainment, la società di talenti di Fedez che gestisce, tra gli altri, nomi come Andrea Damante, il vincitore della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, Awed e il duo Matt&Bise ", riferisce 105.net, parlando dell'agenzia di Federico Lucia fondata nel 2020 per curare l’immagine di personaggi noti del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo.