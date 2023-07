George Clooney affitta villa Oleandra: ecco la cifra monstre per la vista sul lago

Mantenere una villa storica ha un costo elevato, soprattutto se l'immobile è utilizzato poche settimane all'anno. L'idea di farlo "rendere" non è poi così strana a meno che il proprietario non sia George Clooney, che in quanto a soldi non dovrebbe avere problemi. Eppure, i quotidiani comaschi sono pronti a giurare che alcuni famosi wedding planner sono stati visti entrare a villa Oleandra, proprietà del celebre attore di Hollywood. E a meno che George non abbia intenzione di sposare nuovamente Amal sulle rive del lago di Como, l'idea che la villa possa essere affittata per matrimoni ed eventi è diventata concreta. E la cifra di cui si parla (migliaia di euro) è proibitiva.

Amal e George Clooney a Laglio

George Clooney, Amal e i loro due gemelli sono arrivati a Laglio poche settimane fa per soggiornare nella villa, che si affaccia sul lago di Como, per alcuni giorni prima di ripartire per l'America. I paparazzi li hanno sorpresi a spasso nel giardino di villa Oleandra e in paese prima per un giro al mercato poi a cena in un ristorante esclusivo. Ma ad attirare l'attenzione non è stata la presenza della famiglia Clooney sul lago, quanto il via vai di wedding planner che sono stati avvistati nella proprietà prima dell'arrivo di George e dopo la sua partenza.

Enzo Miccio a villa Oleandra

" Circola con sempre maggiore insistenza l'ipotesi che Clooney sarebbe pronto ad affittare la sua residenza, soprattutto per ospitare matrimoni ed eventi glamour ", riferisce il Corriere, parlando della visita di Enzo Miccio, famoso wedding planner protagonista in televisione. " Al tour di Miccio si sarebbe aggiunto quello di altri organizzatori di matrimoni per vip e stranieri facoltosi, pronti a sborsare anche 30mila euro al giorno per affittare location da sogno ", fa sapere il quotidiano. Ulteriore prova di ciò, sarebbe il recente acquisto di una villa in Costa Azzurra da parte di Clooney, che sarebbe pronto a ridurre al minimo la sua presenza a Laglio.

Quanto costa affittare la villa di Clooney