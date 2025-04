Alessandro Basciano con il braccialetto elettronico: non potrà avvicinarsi a Sophie Codegoni

Ascolta ora 00:00 00:00

Alessandro Basciano dovrà indossare un braccialetto elettronico e dovrà rispettare il divieto di avvicinamento (a meno di 500 metri) alla sua ex fidanzata Sophie Codegoni oltre al divieto di comunicazione. Lo ha stabilito la Cassazione che, nelle scorse ore, ha confermato le richieste avanzate a fine febbraio dai giudici del tribunale del Riesame di Milano, dopo che l'influencer ed ex tronista di Uomini e Donne aveva denunciato l'ex per stalking e violenze. Il provvedimento che vieta ad Alessandro Basciano ogni contatto con Sophie Codegoni è diventato definitivo e se il 35enne si rifiuterà di indossare il braccialetto elettronico - come stabilito dalla Cassazione - per lui scatteranno gli arresti domiciliari.

Cosa è accaduto negli scorsi mesi

Il provvedimento arriva a cinque mesi di distanza dall'inizio della vicenda giudiziariache vede Alessandro Basciano accusato di stalking nei confronti dell'ex fidanzata conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip. Lo scorso 21 novembre il deejay era stato arrestato e poi scarcerato a seguito della denuncia sporta da Sophie Codegoni, nella quale l'influencer accusava l'ex compagno di minacce e violenze. Basciano si è sempre dichiarato innocente e la sua scarcerazione aveva spinto la Procura a presentare appello al Riesame, chiedendo gli arresti domiciliari per il rischio concreto che il deejay potesse commettere ulteriori atti persecutori nei confronti dell'ex.

Infatti agli atti dell'inchiesta, oltre alle denunce, erano state depositate anche numerose chat nelle quali figurano insulti e messaggi offensivi da parte di Basciano, il quale non avrebbe accettato la fine della relazione. Così lo scorso 28 febbraio i giudici del Riesame gli avevano imposto il divieto di comunicazione e di avvicinamento a Sophie e il braccialetto elettronico perché " in nessuna delle occasioni in cui ha avuto modo di interloquire con la parte offesa o con l'autorità giudiziaria ha dato prova di avere compreso il grave disvalore delle condotta ".

Le ultime disposizioni giudiziarie

Alessandro Basciano e i suoi avvocati hanno fatto ricorso in Cassazione contro il provvedimento del Riesame, ma i giudici della Corte Suprema hanno confermato quanto richiesto dal Riesame.

"i dispositivi di controllo a distanza

accertata la non fattibilità tecnica dell'applicazione del dispositivo

Ora l'ex corteggiatore di Uomini e donne dovrà indossare", ossia il braccialetto elettronico, e se si rifiuterà di farlo o se sarà "", sarà eseguita la misura degli. Anche Codegoni sarà dotata di un dispositivo per consentirle di lanciare l'allarme in caso di avvicinamento da parte del deejay per il quale vige il divieto di avvicinamento e comunicazione.