La rissa in discoteca poi la denuncia per percosse: cos'è successo a Alessandro Basciano

Nuovi guai giudiziari per Alessandro Basciano. Il deejay ed ex protagonista del Grande Fratello Vip è indagato dalla procura di Milano per percosse dopo la rissa avvenuta a inizio febbraio nella discoteca Hollywood. Secondo una ricostruzione sommaria l'ex fidanzato di Sophie Codegoni avrebbe aggredito un amico di Francesco Facchinetti all'interno del locale e sarebbe stato portato fuori dalla security tra grida e insulti.

Cosa è successo

I fatti risalgono al 6 febbraio scorso. Alessandro Basciano si trovava all'interno della nota discoteca milanese insieme ad altre persone, quando avrebbe avuto un acceso diverbio con uno storico amico di Francesco Facchinetti. A dare il via alla lite sarebbero state le offese rivolte dall'amico di Facchinetti all'indirizzo dell'ex compagna del dj, insulti che avrebbero scatenato la violenta reazione di Basciano. Per evitare il peggio, visto lo stato di alterazione dell'ex gieffino, quest'ultimo sarebbe stato condotto fuori dal locale dagli addetti alla sicurezza tra grida e minacce.

Il video della rissa

Un video di quanto accaduto quella sera era stato pubblicato sui social network dal giornalista di gossip Gabriele Parpiglia, che aveva anticipato la notizia relativa alla denuncia che Mike, l'amico di Facchinetti, avrebbe sporto contro Alessandro Basciano a seguito della rissa avvenuta nel locale. Dopo la diffusione del filmato, il popolare dj si era difeso pubblicamente su Instagram, parlando di provocazioni e offese: " Un tale, che non so chi sia, mi ha voluto provocare offendendo la madre di mia figlia e, nonostante tutto ciò che tra noi è successo, non permetto che si insulti gratuitamente ". Ma le giustificazioni non gli hanno evitato la denuncia.

I precedenti

Visti i precedenti penali dell'ex volto di Uomini e donne, che è accusato di stalking proprio dall'ex fidanzata Sophie Codegoni e lo scorso novembre venne arrestato per questo - la denuncia è finita nel fascicolo del pm Antonio Pansa, che sta indagando sul presunto stalking contro Codegoni.

A seguito della nuovasi complica, dunque, la posizione del dj che è in attesa della decisione da parte del tribunale del Riesame sull'appello della Procura contro la revoca della misura di custodia cautelare ai domiciliari nell'indagine per stalking. Al momento Alessandro Basciano non ha rilasciato dichiarazioni sulla denuncia per percorre.