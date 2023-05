Meghan Markle e la provocazione a Carlo: in tuta per la gita fuori porta

Nessuno sa se Meghan Markle abbia guardato in diretta l’incoronazione di Re Carlo III. Nelle ultime settimane la conferma della sua assenza a Londra ha fatto versare i proverbiali fiumi d’inchiostro. La duchessa, però, non sembra minimamente scalfita dai commenti e dalle congetture. Neanche 24 ore dopo la cerimonia si è fatta fotografare in gita con gli amici. Uno stratagemma, forse, per placare le polemiche e dimostrare al mondo intero che c’è vita dopo la royal family.

L’escursione con gli amici

Meghan Markle è uscita allo scoperto dopo l’incoronazione di Re Carlo III, come riporta il Daily Mail. Ha evitato accuratamente di farsi vedere in giro subito prima e durante il rito, in modo da non richiamare l’attenzione, cosa che i Windsor non le avrebbero perdonato. La duchessa, canottiera scura, giacca legata in vita di JCrew, occhiali da sole di Victoria Beckham, leggins, cappello e scarpe da trekking, è stata fotografata la mattina dello scorso 7 maggio durante un’escursione con due amici, Markus Anderson e Heather Dorak.

Il principe Harry non era con loro: non è escluso si stesse riprendendo dal jet lag e dalle fatiche del tour de force studiato per riuscire a partecipare sia all’incoronazione sia al compleanno del principe Archie. Stando a quanto riportano i tabloid il duca avrebbe raggiunto l’aeroporto di Heathrow su un’auto bianca e da lì avrebbe preso il volo delle 15:45 per atterrare a Los Angeles prima dell’ora di cena. Le nove ore di fuso orario lo hanno aiutato a rientrare in tempo per fare gli auguri al suo primogenito. In tutto, dice il Daily Mail, Harry avrebbe trascorso a Londra 28 ore e 42 minuti.

Alla stampa è parso che l’escursione di Meghan sia stata una specie di risposta all’incoronazione di Re Carlo III. Da una parte, infatti, c’è la tradizione, il cerimoniale, il fasto della corte britannica, dall’altra il look casual di Meghan, che sottolinea molto bene la differenza tra lei e i Windsor per quel che concerne lo stile di vita, ma anche gli obiettivi. Quest’ultimo elemento potrebbe essere riassunto dai gioielli indossati dalla duchessa durante la passeggiata, del valore complessivo, dice ancora il Mail, di 157mila sterline circa (non proprio una scelta da scampagnata): un bracciale Love di Cartier da 5mila sterline, emblema del suo amore per Harry, l’orologio di Lady Diana da 17.800 sterline e il bracciale tennis Bentley & Skinner da 4900 sterline che le avrebbe regalato il Re, simboli del suo legame (nonostante tutto) con la royal family, un altro bracciale tennis di Jennifer Meyer Gold Mini Bezel da 3965.

Ma ad attirare l’attenzione dei giornali è stato soprattutto il ciondolo di quarzo trasparente da 495 dollari di Maya Brenner x Abigail Spencer, incastonato in una catenina d’oro. Il gioiello avrebbe un significato spirituale: si chiama “Clarity Retreat” e il sito del brand garantisce che potrebbe “aiutare ad avere chiaro ciò che si vuole nella vita e a lasciar andare tutto ciò che non funziona”. Sembrerebbe davvero un messaggio nascosto per la royal family, per la vita a corte di Meghan, ormai solo un lontano ricordo.

“Non sarebbe stato autentico”

Dall’altra parte dell’oceano, però, Re Carlo III non avrebbe dimenticato Harry e la sua famiglia. Stando alle indiscrezioni del Daily Mail durante il pranzo successivo all’incoronazione, un buffet in piedi per amici e parenti, Sua Maestà avrebbe brindato a tutti i suoi nipotini, compresi “quelli che non sono qui” , ovvero Archie e Lilibet Diana. Subito dopo avrebbe rivolto un augurio di compleanno al primogenito dei Sussex, “ovunque egli sia”.