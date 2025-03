Gli amici, l'incidente, la canzone, l'addio improvviso: la storia d'amore tra Bianca Atzei e Max Biaggi

Bianca Atzei spegne 48 candeline. La cantante sarda oggi è mamma del piccolo Noa e vive una bellissima storia con la "iena" Stefano Corti. Nel suo recente passato, però, c'è un altro uomo che ha segnato la sua vita sentimentale, Max Biaggi. Il pilota di motociclismo e l'artista sarda si sono frequentati dal 2015 al 2017 e per loro si prospettavano anche le nozze prima del brusco addio sancito da Biaggi.

L'incontro

Ottobre 2015. Bianca Atzei è reduce da un'estate ricca di festival e concerti. Ha partecipato al festival di Sanremo ed è uscita con il suo primo albume "Bianco e nero", quando viene invitata a una serata da alcuni amici. Alla cena è presenta anche il pilota di motociclismo Max Biaggi, che si è da poco lasciato con la compagna Eleonora Pedron. Per la stampa rosa e i fan la coppia è destinata a ritrovarsi ma l'incontro tra la cantante e lo sportivo cambia il destino. " Alcuni amici ci hanno presentati ed è stato subito amore. Max è uno che va veloce ", racconterà tempo dopo Bianca sulle pagine di Vanity Fair.

La prima foto su Twitter

Novembre 2015. Le riviste di gossip dedicano le prime pagine alla coppia del momento ma i paparazzi faticano a sorprenderli insieme in atteggiamenti che confermino la relazione. A pubblicare il primo scatto di coppia ci pensa Max che su Twitter condivide un selfie mentre bacia Bianca. " Non arrendersi mai perché proprio quando credi che sia tutto finito, tutto ha inizio ”, scrive Biaggi uscendo allo scoperto con la sua nuova compagna. Lui ha 44 anni, lei 28 anni ma sono pronti ad andare contro i pregiudizi. Pochi giorni dopo la cantante e Max vengono fotografati da Chi insieme a cena in un locale di Milano. La relazione è ormai ufficiale.

Le dure critiche

L'amore tra Max e Bianca è scosso dalle critiche. La cantante viene accusata dai fan del pilota di essere l'artefice della fine della lunga relazione tra Max ed Eleonora Pedron. Nonostante le polemiche la coppia rimane unita e a fine anno i due partono per una romantica vacanza sulla neve. Una fuga dai pettegolezzi e dalle malelingue che consolida l'amore tra Max e Bianca.

Le prime dichiarazioni

Primavera 2016. Intervistata da Vanity Fair Bianca Atzei parla per la prima volta dell'amore per Max Biaggi: " Mi ha ridato sicurezza e pace, dopo una storia sofferta. Soprattutto, mi ha fatto sentire amata fin dal primo giorno. Però, quanta cattiveria: dicevano che per me aveva lasciato la mamma dei suoi figli (Eleonora Pedron, ndr), ma era un’invenzione ". Intanto Max Biaggi ha ottenuto la separazione dall'ex moglie, Eleonora Pedron. Per la stampa rosa ci sono tutti i presupposti per un nuovo "sì" con la fidanzata.

Gli impegni professionali

Con l'arrivo dell'autunno Bianca e Max si dedicano ai rispettivi impegni professionali. Mentre il pilota è pronto a una nuova avventura sportiva, fondando una squadra motociclistica denominata Max Racing Team, Bianca Atzei esordisce in televisione come concorrente della sesta edizione del programma "Tale e quale show", dove mette in mostra tutte le sue doti canore.

La canzone dedicata a Max

Febbraio 2017. Bianca Atzei partecipa al festival di Sanremo con la canzone "Ora esisti solo tu". Il brano è scritto dal leader dei Modà, Kekko Silvestre, e racconta dell'intensa storia d'amore tra Bianca e Max. Il pilota è protagonista del videoclip della canzone insieme alla fidanzata in sella a una versione speciale della Moto Guzzi. La coppia appare molto affiatata, tanto che si parla addirittura di nozze imminenti.

L'incidente di Biaggi

9 giugno 2017. Max Biaggi si trova sul circuito "Il Sagittario" di Latina per un test su pista, quando è vittima di un grave incidente. Nell'impatto il pilota riporta un trauma cranico e diverse fratture e viene ricoverato in rianimazione al San Camillo di Roma. Al suo capezzale c'è Bianca, che non lo lascia mai solo ma in ospedale ci sono anche i genitori dello sportivo, l'ex moglie Eleonora e i due figli.

Il sogno di un figlio

Il 18 luglio Max annuncia il ritiro dalle competizioni e dalle piste. Reduce dall'incidente che poteva costargli la vita, il pilota rilascia una lunga intervista a Vanity Fair, nella quale dedica parole importanti a Bianca: " Alla mia compagna devo molto. È stata sveglia anche quindici ore filate per accudirmi. Le parole non bastano, servono i gesti: non credo nelle nozze, ma voglio fare un figlio con lei. Anzi, magari due ".

Il brusco addio

Dopo un'estate lontano dal clamore, concentrato sul recupero fisico, Max prende una decisione drastica e lascia Bianca. I motivi che portano alla rottura non vengono rivelati, anzi la fine della relazione arriva come un vero e proprio fulmine a ciel sereno dopo le dichiarazioni rilasciate da Max sulla compagna. La notizia trapela sulla stampa rosa, ma né il pilota né la cantante rilasciano dichiarazioni in merito.

Perché Max Biaggi e Bianca Atzei si sono lasciati

A novembre 2017 Bianca Atzei rompe il silenzio sulle pagine della rivista Chi: " Tutto è successo in modo veloce. Non so nemmeno come commentare una cosa del genere. È stato un fulmine a ciel sereno, esploso dalla sera alla mattina e soltanto per volontà di Max. Ma come si può cancellare una storia come la nostra? Spero che tutto questo sia solo un brutto sogno". Poche settimane dopo Max è ospite di Mara Venier e a Domenica In spiega i motivi della sua scelta : "Ho capito cosa mi rende felice: i miei bambini. Ho dato delle priorità, son diventato molto più cinico, dai delle priorità e levi il superfluo.

Il superfluo magari non lo sembrava prima ma quando vedi che la vita si accorcia velocemente ho cominciato a scremare e a togliere quello che dovevo togliere". I due non sono rimasti in buoni rapporti ma oggi Bianca è di nuovo felice al fianco di, l'inviato de Le Iene.