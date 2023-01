Il post dall'ospedale. Come sta Jeremy Renner

Ha ricevuto oltre quattro milioni di like e quasi duecentomila commenti il primo post Instagram che Jeremy Renner ha pubblicato due giorni dopo il terribile incidente con uno spazzaneve. L'attore ha subìto due interventi a causa delle gravi lesioni riportate nell'impatto con il gatto delle nevi la mattina di Capodanno, ma è stabile e vigile. Per questo, Renner ha voluto rassicurare fan e amici sulle sue condizioni, pubblicando uno scatto dal letto del reparto di terapia intensiva dove è ricoverato.

" Grazie a tutti per le vostre gentili parole", ha scritto sul suo profilo l'attore americano, ammettendo di non passarsela troppo bene: " Sono messo troppo male ora per digitare. Ma mando amore a tutti voi" . Nelle ultime quarantotto ore Jeremy Renner è stato sottoposto a due interventi chirurgici per fermare l'emorragia dovuta all'impatto con lo spazzaneve - che lo ha travolto mentre ripuliva dal ghiaccio la sua proprietà vicino a Reno, nella contea di Washoe il 1° gennaio - e ridurre le lesioni ortopediche. I medici del Renown Regional Medical Center fanno sapere che la sua situazione è ancora molto delicata e che non sono esclusi ulteriori interventi, ma il messaggio social del divo americano ha dato speranza ai milioni di fan che stanno pregando per lui.

I messaggi dei colleghi Avengers

Il post Instagram è stato letteralmente preso d'assalto con milioni di like e migliaia di commenti, molti dei quali da parte di attori americani amici di Jeremy Renner. Non sono passati inosservati i messaggi di affetto e supporto di Orlando Bloom, Penelope Cruz, Kate Hudson e Brian Austin Green, che ha provato a scherzare sull'accaduto: " Vorrei vedere l'altro ragazzo (spazzaneve)! Guarisci presto". Ma su tutti sono spiccati gli auguri dei colleghi Avengers: da Star-Lord - Chris Pratt a Capitan America - Chris Evans fino a Thor - Chris Hemsworth, che lo ha incoraggiato: "Ti auguro una pronta guarigione, compagno ".

La dinamica dell'incidente