"Argomento privato". Marica Pellegrinelli conferma la gravidanza

Dopo i due figli avuti dall'ex marito Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli è in attesa di un figlio dall'attuale compagno, il deejay olandese William Djoko, al quale è legata da circa due anni. La notizia è stata resa nota dalla rivista Diva e donna, che ha sorpreso la modella e il fidanzato fuori dallo studio del ginecologo. La rapidità con la quale l'indiscrezione ha fatto il giro della rete però ha lasciato basita e infastidita Marica Pellegrinelli, che ha voluto fare una precisazione attraverso le storie della sua pagina Instagram.

Lo scoop sulla gravidanza

Da settimane si vocifera della gravidanza dell'ex moglie di Eros Ramazzotti. Nel periodo delle festività natalizie la rivista Chi aveva parlato di "rotondità sospette" e di una possibile gravidanza arrivata due anni dopo l'intervento all'utero per un problema di natura tumorale. Da quel momento Marica Pellegrinelli si è limitata a pubblicare pochi scatti su Instagram senza mai mostrarsi a figura intera per evitare ulteriori pettegolezzi. Le ultime foto pubblicate da Diva e donna, però, hanno fatto sì che la notizia della gravidanza diventasse certa.

"Marica Pellegrinelli è incinta. La modella ed ex moglie di Eros Ramazzotti sarà di nuovo mamma con il deejay olandese William Djoko: una bella notizia dopo la grande paura di due anni fa quando aveva scoperto di avere un tumore alle ovaie. Eccoli fuori dallo studio mentre la modella si copre il pancino con la cartelletta degli esami", riferisce la rivista di gossip, riportando anche una dichiarazione della Pellegrinelli: "Sono incinta! Non posso ancora dirvi se sarà un maschietto o una femminuccia, ma sarò ancora mamma". Ma la paparazzata non è piaciuta a Marica Pellegrinelli, che su Instagram ha voluto fare una precisazione sulle sue condizioni.

Il post di Marica Pellegrinelli

Con una breve nota social la modella ha voluto precisare di non avere rilasciato alcuna dichiarazione in merito al suo stato, ma di fatto non ha smentito di essere incinta. "Sono stata sommersa da tanti bei messaggi per questi vi ringrazio", ha scritto su Instagram Marica Pellegrinelli, aggiungendo: "Voglio precisare che non ho rilasciato nessuna intervista a Diva e Donna e ignoro come abbiano potuto scrivere delle frasi a me attribuite, specialmente su un argomento così privato. È solo una paparazzata". Insomma, l'ex moglie di Ramazzotti ha scelto la via della riservatezza per la sua terza gravidanza.