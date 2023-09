"Ormai mi devono abbattere...". Mara Venier scherza sul ritorno a Domenica In

Domenica 17 settembre Mara Venier tornerà per la sesta volta consecutiva alla guida di Domenica In. Il programma di Rai 1, giunto alla sua 48esima edizione, torna in onda e la conduttrice è pronta a traghettare i telespettatori in una nuova stagione ricca di storie e attualità. " Sono ancora qui", ha scherzato la Venier durante la conferenza stampa di presentazione di Domenica In, aggiungendo: "Ormai mi devono abbattere ".

Il suo ritorno in video non era affatto scontato. Da due anni, a fine stagione, la conduttrice salutava il pubblico con un velato addio, salvo poi ritornare nel salotto domenicale di Rai1 con nuova verve. Ma quest'anno sembra essere davvero l'ultimo. " Renzo Arbore dice sempre che bisogna lasciare quando sei in alto. È quello che io vorrei fare", ha detto Mara Venier – come riportato da TvBlog - spiegando perché questo potrebbe essere davvero il suo ultimo anno: "Mi è venuta voglia di stare vicina a mio marito, ai miei figli e ai miei nipoti". Ma sui nomi del suo successore non si è dilungata: "Non mi va di fare nomi su chi potrà prendere il mio posto".

Un'edizione itinerante

La nuova stagione di Domenica In ripartirà delle interviste agli ospiti e da ampie parentesi dedicate all'attualità: storie di violenza sulle donne, disabilità e, perché no, anche politica. "Una bella intervista a Giorgia Meloni io la farei ", ha detto Mara Venier. La vera novità di quest'anno è rappresentata, però, dalle puntate itineranti nei maggiori teatri italiani: " Il mio sogno da molti anni era quello di fare un’edizione di Domenica In itinerante. Ne ho parlato con Angelo Mellone (direttore Rai, ndr) ed è stato d’accordo con me nel portare zia Mara nei teatri. Partiamo da Roma, poi a Natale saremo in Umbria, poi Cesena". L'idea è quella di fare una diretta fuori dagli studi televisivi ogni due mesi.

Il futuro televisivo di Mara Venier