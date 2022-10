Michelle e Trussardi di nuovo insieme: "Ma lui ha imposto delle condizioni"

" Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme per amore ". Il titolo che il settimanale Chi ha scelto per annunciare il ritorno di fiamma tra la conduttrice e l'imprenditore bergamasco non poteva che essere da prima pagina. In un periodo nel quale le coppie vip scoppiano come popcorn, il ritrovato amore tra i due fa ben sperare i romantici.

L'indiscrezione che Michelle e Tomaso fossero tornati insieme circolava da giorni. Da quanto, cioè, la coppia si è mostrata felice e sorridente in occasione dei festeggiamenti per i nove anni della figlia, Sole. Il ritrovato feeling non era solo per telecamere e obiettivi, ma era il segnale che la coppia sta provando a ricucire un rapporto che si era ufficialmente interrotto nel gennaio 2022.

Dalla pubblicazione del comunicato stampa congiunto, nel quale la coppia annunciava la separazione consensuale, sono successe molte cose alcune delle quali hanno provocato una grossa frattura tra i due (il flirt della conduttrice con Giovanni Angiolini e la vicinanza di Eros Ramazzotti) ma anche altre belle - come la gravidanza di Aurora - che avrebbero portato la Hunziker e Trussardi a riavvicinarsi.

Michelle Hunziker e Trussardi, cosa sta succedendo

La Hunziker e Trussardi vanno controcorrente e, contrariamente a quanto sta accadendo a altre coppie vip, si stanno riavvicinando. L'occasione per ritrovarsi uniti come una vera famiglia è stato il compleanno della figlia Sole, 9 anni, dove si sono mostrati felici e sereni. Le foto pubblicate dal settimanale Chi lo dimostrano e la rivista di Alfonso Signorini sembra sapere molto di più di quello che le immagini mostrano. "T omaso ha capito di amarla ancora e per questo avrebbe optato per darle una seconda chance", si legge su Chi dove, però, sono elencati una serie di divieti che l'imprenditore avrebbe imposto alla showgirl: "Bocche cucite, stop ai servizi posati per i giornali e alle interviste in tv ".

Insomma, Trussardi vorrebbe un amore meno chiacchierato e più privato e concreto. A pesare sarebbero state le paparazzate di Michelle con il chirurgo ortopedico, con il quale ha avuto una breve relazione, e l'esposizione al fianco di Eros Ramazzotti. L'episodio del bacio in tv, durante una delle puntate di Michelle Impossibile, non sarebbe stato proprio digerito dall'ex marito della conduttrice che oggi chiede alla compagna un basso profilo per provare a ricostruire una storia, che non si era mai davvero conclusa.