"Paladina dei peli lunghi, e poi...". La polemica travolge Giorgia Soleri a Venezia

Il red carpet di Giorgia Soleri alla mostra del cinema di Venezia è diventato un caso. Come molte altre influencer e prezzemoline del web anche l'ex di Damiano dei Maneskin è sbarcata al Lido ospite di un noto marchio di prodotti per capelli, ma l'outfit scelto per sfilare davanti ai fotografi l'ha fatta finire al centro di una feroce polemica e a scatenarla è stata proprio lei.

Poche ore prima di calcare il red carpet, Giorgia Soleri ha documentato il suo arrivo in Laguna a bordo di un motoscafo. Tra le tante foto pubblicate nelle storie del suo profilo Instagram, l'influencer ne ha condivisa una delle sue gambe non depilate, coinvolgendo i suoi follower: " Abbiamo testimonianze di altre donne che han fatto carpet con i peli sulle gambe? Non che io ricordi ". Così facendo, l'attivista è tornata a parlare della sua battaglia contro la depilazione, che le era costata già numerose critiche in passato.

Con le sue parole, di fatto, la Soleri ha annunciato un red carpet mai visto con gambe non depilate in bella mostra, nel tentativo di portare davanti al grande pubblico quella che in America hanno ribattezza come l'hairy revolution (la rivoluzione pelosa, ndr). Ma davanti ai fotografi Giorgia ha tradito le aspettative.

Giorgia Soleri a Venezia, la polemica

Giorgia Soleri è stata una delle ospiti della premier di "Maestro", il film diretto e interpretato da Bradlye Cooper, e sul red carpet è arrivata con un lungo abito da sera rosso fuoco. Di gambe nude e peli in vista neppure l'ombra, così il popolo dei social si è scatenato e le critiche si sono moltiplicate sotto al post Instagram, che l'influencer ha condiviso sulla sua pagina. "Dicevi ' La prima a fare il red carpet con i peli sulle gambe' e poi metti l’abito lungo... ahhahahah audacia pura", ha ironizzato una follower, mentre un'altra chiedeva sarcastica: "Ma non dovevi essere la prima a fare il Red carpet mostrando i peli sulle gambe? ".