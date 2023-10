Belen cambia vita: "A Brescia da Elio". Le voci sui figli e il silenzio social

Il destino gioca strani scherzi e in quello di Belen Rodriguez sembra esserci scritto Brescia. Nella città lombarda a ridosso della Franciacorta, la showgirl ha mosso i primi passi in televisione (a Teleboario), quando arrivò in Italia e non era ancora un personaggio. E oggi, a quindici anni di distanza, l'argentina sembra avere scelto Brescia per amore. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la Rodriguez si sarebbe trasferita nel bresciano da circa un mese per iniziare la convivenza con l'attuale compagno Elio Lorenzoni.

Belen, la convivenza con Elio a Brescia

La voce arriva dai social network da una segnalazione giunta alla blogger ed esperta di gossip Deianira Marzano. " Belen vive con il nuovo fidanzato a Brescia, ma da sola, i figli sono rimasti a vivere a Milano con i nonni Rodriguez più i rispettivi padri" , riferisce la fonte anonima su Instagram, ma la conferma sarebbe arrivata da più parti e persino documentata da foto, che immortalano la showgirl in città tra negozi e locali. L'ultimo scatto risale al weekend scorso, quando la proprietaria di una pasticceria di Sellero, nel bresciano, ha condiviso il selfie con l'argentina, che con Elio Lorenzoni prova a voltare pagina dopo il fallimento del matrimonio con De Martino. " Ogni domenica (lo fanno già da 2/3 settimane) i Rodriguez portano i bimbi dalla madre e spesso vanno anche i fratelli di Belen (soprattutto Cecilia e Ignazio). Insomma, fanno le domeniche in famiglia ma a casa di Elio ", riferisce ancora la fonte anonima.

Belen e la fuga da Milano per colpa dei paparazzi

Belen avrebbe scelto di "fuggire" da Milano e dalle attenzioni morbose dei paparazzi per coltivare il nuovo amore con l'imprenditore Elio Lorenzoni con il quale si frequenta dallo scorso luglio, quando la notizia della separazione da Stefano De Martino è diventata di dominio pubblico. L'argentina si sarebbe trasferita nell'abitazione dell'imprenditore già da alcune settimane, ma ha cercato di mantenere un basso profilo per evitare l'arrivo dei fotografi e cercare di riprendersi dal brutto momento che - si dice con insistenza da tempo - starebbe attraversando. Già lo scorso luglio, Belen era fuggita dalla sua casa in zona Brera assediata dai fotografi e aveva scelto di alloggiare con il figlio Santiago e la piccola Luna Marì presso l'hotel Excelsior Gallia di Milano. Dunque, il nuovo trasferimento non sorprende ma i fan sperano che la showgirl torni presto in tv - e anche sui social dove latita da tempo - per parlare della sua nuova vita.