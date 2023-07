Belen mano nella mano con uomo misterioso e De Martino "scompare"

Continua la soap opera De Martino-Rodriguez e così, dopo il gossip sull’ennesima presunta crisi tra i due, adesso ad aggravare le cose anche un video che mostrerebbe Belen mano nella mano con un uomo misterioso che nulla avrebbe a che fare con Stefano.

L’assenza di Stefano al compleanno di Ignazio Moser

È già da diverse settimane che si vocifera di un ipotetico allontanamento tra i due coniugi, proprio a poco più di anno di distanza dal loro riavvicinamento. Nelle scorse ore, ad alimentare il rumor, l’assenza dell’ex ballerino di Amici al compleanno di Ignazio Moser, il compagno della sorella di Belen, Cecilia, che ha spento 31 candeline dinanzi ad amici e parenti. La festa avrebbe potuto essere una perfetta occasione per riconciliare l’intera famiglia, ma la mancanza di De Martino non è di certo passata inosservata. Al party organizzato al Mimosa Polo Club vicino Milano – più precisamente a Pogliano Milanese - erano presenti oltre che Belen e Cecilia, anche i coniugi Rodriguez, Veronica e Gustavo, e poi il fratello delle due showgirl argentine, Jeremias con la compagna Deborah Togni. In molti hanno ipotizzato che il conduttore di Bar Stella fosse assente per impegni lavorativi, eppure, gli indizi social lascerebbero spazio a pochi dubbi: Stefano, dopo essere stato a Londra insieme al figlio Santiago (e senza Belen), ha realizzato delle Instagram Stories mostrando di essere a bordo di un’automobile nel capoluogo lombardo.

L’uomo misterioso nel video insieme a Belen

Ad avvalorare l’ipotesi di una crisi tra i due, un video che è apparso nelle ultime ore sul profilo social dell’esperta di gossip, Deianira Marzano alla quale è stato inviato un filmato che vede la Rodriguez stringere la mano ad un uomo misterioso durante il party di Ignazio Moser. Ma non è finita qui; infatti, alla Marzano sono arrivate alcune segnalazioni - assolutamente da prendere con le pinze e senza una base di veridicità solida - secondo cui potrebbe trattarsi di un imprenditore bergamasco di nome Elio, che la showgirl argentina starebbe frequentando da un paio di settimane e con il quale avrebbe anche trascorso alcuni giorni in un resort di lusso, il San Luis, a Murano. Certo, è bene precisare che si tratta soltanto di un gossip e che non vi è nulla di certo; tuttavia, l’assenza di De Martino è inequivocabile come anche la mancanza della fede nuziale al dito di Stefano che era tornato ad indossare lo scorso anno. Insomma, non ci resta altro che attendere per scoprire come stanno davvero le cose tra i due, per il momento il mistero si infittisce sempre di più.