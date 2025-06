Brad Pitt, il baratro dopo il divorzio da Angelina Jolie: "Ero in ginocchio, bevevo e fumavo marijuana"

Complice il ritorno al cinema come protagonista della pellicola "F1 - Il film" Brad Pitt è tornato al centro della scena pubblica. Ospitate, interviste e red carpet stanno riempiendo l'agenda personale del divo di Hollywood che, dopo anni difficili, è tornato a sorridere e a fare nuove confessioni sul divorzio da Angelina Jolie.

La dipendenza da alcol e marijuana

Nel settembre 2016 Angelina Jolie e Brad Pitt si dissero addio tra accuse, denunce e recriminazioni. La separazione finì al centro di una durissima disputa giudiziaria con l'ex moglie e i figli, che lo accusarono persino di maltrattamenti e abusi. A proposito di quel periodo buio Brad Pitt ha raccontato di avere toccato il fondo. " Ero in ginocchio, fumavo marijuana prima di colazione e sono stato anche vicino a smettere di recitare", ha raccontato Pitt nel corso dell'intervista rilasciata a Dax Shepard nel podcast Armchair Expert. " È stato un periodo fuori controllo. Avevo bisogno di un reboot, dovevo ripartire, svegliarmi", ha confessato l'attore, ammettendo di essere stato dipendente dall'alcool e di essere stato salvato dagli Alcolisti Anonimi: "È incredibile trovarsi tra tante persone capaci di condividere anche con ironia le loro debolezze, i loro passi falsi, i loro desideri, i loro dolori. Amavo davvero quegli incontri" .

L'aiuto degli Alcolisti Anonimi

Brad Pitt è rimasto un anno e mezzo nel programma degli Alcolisti Anonimi. Dell'esperienza ne parlò pubblicamente nel 2019 sulle pagine del New York Times. " Ero andato troppo oltre e l'alcol era un vizio da cui dovevo assolutamente liberarmi. Ho chiesto aiuto", raccontò per la prima volta il divo di Hollywood: "Improvvisamente mi sono ritrovato seduto in una stanza, circondato da uomini che raccontavano i loro problemi a estranei nel modo più onesto e aperto che avessi mai visto. Era uno spazio sicuro in cui nessuno ti giudica per quello che avevi fatto, e quindi tu non giudichi te stesso. È stata una catarsi. Mi sono sentito davvero libero di tirare fuori il mio lato peggiore, guardarlo in faccia e mostrarlo agli altri" .

Grazie agliPitt è riuscito ad andare oltre: è tornato a recitare e ha aperto il suo cuore a nuovo amore, l'attuale compagnaL'attore non è però riuscito a recuperare il rapporto con i figli, alcuni dei quali hanno addirittura scelto di cambiare il loro cognome, rinnegando Pitt.