"C'è un prima e un dopo". Ilary Blasi rompe il silenzio sulla crisi con Totti

Dal 17 aprile Ilary Blasi torna in prima serata su Canale 5 con la nuova edizione dell'Isola dei famosi. Dall'ultima volta che il pubblico l'ha vista in studio sono passati dodici mesi, molti dei quali vissuti sotto i riflettori a causa del divorzio da Francesco Totti. Fare finta di niente è quindi stato praticamente impossibile nell'intervista rilasciata al settimanale Chi. Francesco Totti non viene mai menzionato nella lunga chiacchierata, ma alcuni passaggi toccano il tasto dolente della separazione.

"Ho voglia di rimettermi in pista, è come se ci fosse un prima e un dopo", ha dichiarato Ilary parlando del ritorno in televisione e dei mesi difficili vissuti. La conduttrice ha utilizzato la metafora dell'Isola per spiegare come vive oggi il cambiamento e la fine di una relazione durata diciassette anni: "E' un po' come quando uno torna dall'Isola, io lo chiamo periodo di transizione. Sono curiosa di vedere cosa succederà" .

"I cambiamenti sono necessari"

Lo scorso anno la Blasi affrontò l'Isola con il peso dei gossip, i paparazzi al seguito e il chiacchiericcio continuo attorno alla sua vita privata. La bomba su Totti e Noemi era esplosa e l'addio fu rimandato, ma il duro periodo vissuto non l'ha cambiata. " Sono una che guarda il bicchiere mezzo pieno, che non pensa mai male" , ha dichiarato Ilary Blasi, svelando la sua parte più nascosta: "Sono timida. Manifesto poco le emozioni, ho pudore a farlo e non vedo la malizia negli altri". Ma tutto quello che è successo dalla fine dell'Isola 2022 a oggi - dalla crisi al divorzio fino al ritrovato amore con Bastian - l'hanno segnata e lei nell'intervista non lo ha nascosto: "Lascia qualche strascico e io lo so bene ".