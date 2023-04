"Ilary mi guardò dritta in faccia...". Così Luxuria scoprì la crisi Totti-Blasi

Mentre la causa di divorzio tra Totti e Ilary entra nel vivo - e la Blasi si è vista costretta a smentire voci su un fantomatico assegno di mantenimento da 20mila euro da lei rifiutato - spuntano nuove indiscrezioni sulla crisi, che travolse la coppia d'oro di Roma lo scorso anno. Esattamente un anno fa, l'ex capitano giallorosso e la conduttrice affrontavano il momento più duro del loro matrimonio. Ma, pur avendo entrambi negato la crisi, qualcuno capì che l'epilogo più amaro sarebbe arrivato. " C'è stato un attimo in cui ho capito tutto ", ha svelato Vladimir Luxuria in una recente intervista.

Il ritorno in televisione nei panni di opinionista dell'Isola dei famosi 2023 (per il secondo anno consecutivo) è stato il motivo dell'ultima intervista rilasciata al settimanale Gente dall'attivista. Nella lunga chiacchierata, Vladimir Luxuria ha parlato dell'esperienza nel reality di Canale 5 e del rapporto speciale che lo lega a Ilary Blasi. " Lavorare con Ilary mi piace: è simpatica, schietta, non se la tira", ha detto l'opinionista, rivelando cosa succedeva in camerino a fine puntata lo scorso anno : "Subito dopo la diretta si metteva una delle sue tutone e ci ritrovavamo in camerino a mangiare patatine e a bere un bicchiere di vino ".

"Ecco quando ho capito che erano in crisi"