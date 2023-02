"C'è un patto...". Totti e Ilary verso l'accordo di divorzio?

La guerra in tribunale potrebbe essere scongiurata. I condizionali rimangono d'obbligo, ma le voci di un possibile accordo tra Ilary Blasi e Francesco Totti sul divorzio si fanno sempre più insistenti e concrete. Il legale dell'ex capitano giallorosso, Antonio Conte, e l'avvocato di Ilary, Alessandro Simeone, stanno lavorando da mesi " a un patto che accontenti tutti ", riferisce il Corriere, che nelle scorse ore ha dato voce ai rumor sul possibile accordo tra i due ex coniugi romani.

La prima udienza in tribunale

La data della prima udienza per la separazione giudiziale rimane in calendario: martedì 14 marzo. Il tribunale di Roma è pronto a aprire le porte dell'aula a Totti e Ilary a meno che la coppia non trovi un accordo tombale nei prossimi quaranta giorni. Al centro dello scontro ci sarebbero l'affidamento condiviso dei figli (Christina, Chanel e Isabel) e l'eventuale assegno di mantenimento, che spetterebbe alla conduttrice dell'Isola dei famosi non tanto per sé stessa quanto per sostenere le spese legate ai figli. Da settimane si riconcorrono le voci di una possibile intesa tra le due parti, ma le ultime indiscrezioni danno quasi per fatto l'accordo.

Cosa è cambiato

A fare girare il vento sarebbe stata la ritrovata serenità di Ilary Blasi. La conduttrice sta vivendo un momento felice accanto al suo nuovo compagno, l'imprenditore tedesco Bastian Muller, che negli scorsi giorni ha trascorso il weekend in Trentino insieme alla famiglia Blasi al completo. " Dicono che la showgirl ne sia davvero innamorata", riferisce il Corriere, che spiega: "La ritrovata felicità l'avrebbe addolcita nei confronti dell'ex marito ". Tra i due i rapporti si erano irrimediabilmente incrinati dopo la scoperta da parte di Ilary del tradimento di Totti con Noemi.

La guerra dei Rolex, la sparizione delle borsette e tutto il resto avevano peggiorato la situazione e i due erano arrivati ai ferri corti. A quanto pare, però, ora che la storia con Bastian si sta facendo seria, Ilary sarebbe pronta a sotterrare l'ascia di guerra e a chiudere i conti con il passato e l'ex marito. L'accordo per una separazione consensuale si dice sia quasi pronto e potrebbe segnare il punto di svolta una faida familiare, che dura ormai da quasi un anno.