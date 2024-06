Fabio Maria Damato fuori dalla società di Chiara Ferragni: "Rinnovamento aziendale"

Ascolta ora 00:00 00:00

L'indiscrezione circolava da tempo, mancava solo l'ufficialità che è arrivata poche ore fa. Fabio Maria Damato, il general manager della Tbs Crew Agency, società di management e comunicazione di Chiara Ferragni, lascia l'agenzia e dice addio definitivamente all'influencer. La frattura tra Damato e l'imprenditrice digitale si era aperta lo scorso dicembre a seguito del caso Balocco ma, sebbene si parlasse già di un suo allontanamento dalla dirigenza della Tbs Crew, l'addio ufficiale non c'era ancora stato. Un comunicato ufficiale congiunto pubblicato poco fa dalle aziende Fenice e TBS Crew ha però messo la parola fine alla collaborazione decennale.

Il comunicato ufficiale

"A partire dal 16 giugno 2024, Fabio Maria Damato cesserà dalla funzione di direttore generale e consigliere di entrambe le aziende per perseguire altre opportunità professionali. Il cambiamento fa parte di un percorso di rinnovamento aziendale", si legge nella nota stampa diramata dalle società di Chiara Ferragni. Il comunicato arriva con un incredibile tempismo viste le ultime dichiarazioni rilasciate dall'influencer, che nelle scorse ore su Instagram ha ringraziato i follower il sostegno ricevuto e ha confessato di essere in un momento di grande energia e cambiamento positivo in questa nuova parte della sua vita: "Ho affrontato davvero molte cose, come del resto sapete già, ma adesso sento che la vera me stessa è tornata ed è davvero la migliore sensazione del mondo".

Fabio Maria Damato, dall'ascesa al declino

Per quasi otto anni Fabio Maria Damato, pugliese laureato in economia aziendale alla Bocconi, ha avuto un ruolo chiave nella gestione dell'impero societario di Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale lo considerava il suo braccio destro, l'uomo più fidato della sua cerchia di collaboratori. Con lui aveva firmato contratti milionari e aveva stretto collaborazioni internazionali di livello fino all'ultimo festival di Sanremo fatto l'uno al fianco dell'altra. Con lo scoppio del Pandoro Gate e l'inizio dei guai giudiziari la fiducia di Chiara Ferragni è crollata, soprattutto quando l'ex marito Fedez le ha fatto capire che la colpa del declino del suo brand era di Damato. Ma il manager è rimasto saldamente al suo posto. "Sono solo un dipendente della società, io lavoro per la signora Ferragni. Tutto qua", aveva detto Damato due mesi fa, smarcandosi dai giornalisti che gli chiedevano conto del caso Balocco. Ma era solo questione di tempo.

Chi prende il posto di Damato

Quando Chiara Ferragni ha deciso di mettere la madre Marina Di Guardo a capo della sua holding per cercare di rilanciare il marchio e fare pulizia all'interno delle sue società, si era già capito che la donna avrebbe scalzato Damato, prendendone ufficialmente il posto. E così è stato.

A inizio giugno Marina Di Guardo ha assunto formalmente il ruolo didella Sisterhood, holding che gestisce anche Fenice e Tbs Crew, e il destino di Fabio Maria Damato era già scritto.