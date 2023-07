Flop al Naviglio, chiude il risto-hotel lanciato da Carlo Cracco

Le porte del bistrot "Al Naviglio" e dell'hotel a quattro stelle "Excel Naviglio" si sono ufficialmente chiuse. Dopo le voci sull'imminente cessazione delle attività diffusesi negli scorsi giorni, la proprietà - che dal 2021 aveva puntato sull'hotellerie e la ristorazione di lusso - ha deciso di terminare le attività al pubblico. L'avventura cominciata dallo chef Carlo Cracco con gli imprenditori Dino Scaggiante e Stefano Stoppani è giunta al termine e non nel migliore dei modi.

" Qualcosa, alla fine, non ha funzionato come previsto. Alle recensioni positive, tante, si sono aggiunte quelle più severe. Giudizi impietosi sullo stato della struttura e sul costo della prima colazione ai quali si sono aggiunti problemi di vicinato" , riferisce la rivista di settore Gambero Rosso, che spiega: " Il target di incassi non è stato raggiunto, soprattutto sul fronte della ristorazione. E i conti si sono fatti pesanti fino a portare alla decisione dolorosa dell'alt" .

La joint venture con Carlo Cracco

L'avventura del bistrot Carlo al Naviglio era cominciata a febbraio 2021. Il primo post sulla pagina Instagram del locale parlava di un'avventura firmata anche dal celebre chef di MasterChef. " Siamo felici di introdurvi Carlo al Naviglio, il nuovo ristorante e cocktail bar sito all'interno di una villa del XVII secolo che affaccia sulle rive del Naviglio Grande, a Milano. #carloalnaviglio ".

Dopo un anno, però, il nome di Carlo Cracco era scomparso sia dal sito sia dalla pagina social. L'arrivo dello chef Luca Pedata sembrava avere dato una ventata di novità al locale che, però, ha resistito poco più di un anno prima di chiudere i battenti. A fine 2022 anche il nome del bistrot era cambiato trasformandosi solo in "Al Naviglio".

La smentita su Cracco