Il discorso di Carlo III al Senato francese: “Uniti per l’Ucraina”

Il 21 settembre 2023 Re Carlo III ha scritto una pagina di Storia. È, infatti, il primo sovrano britannico ad aver tenuto un discorso al Senato francese. Sua Maestà si è rivolto ai politici presenti parlando nella loro lingua madre e le sue parole sono state accolte da una vera e propria ovazione. Fra i temi trattati c’è la guerra in Ucraina, l’amicizia tra Francia e Regno Unito e i cambiamenti climatici.

“Entente Cordiale” per la biodiversità

Nel suo storico discorso al Senato francese Re Carlo III ha voluto ringraziare la nazione che lo ha ospitato per avergli concesso questa possibilità: “Sono lusingato di essere stato invitato a parlare qui” , ha esordito. Un altro doveroso ringraziamento è stato dedicato alla “grande gentilezza” dimostrata dai francesi dopo la morte della regina Elisabetta, l’8 settembre 2022. Sua Maestà ha ribadito che la Francia e il Regno Unito saranno sempre “migliori amici e alleati” , poiché “la nostra è una partnership forgiata attraverso un’esperienza condivisa” . Carlo III ha anche assicurato: “Mi impegno a fare tutto quello che è in mio potere per rafforzare le relazioni tra Regno Unito e Francia: insieme il nostro potenziale è illimitato”.

Il sovrano ha introdotto subito la questione dei cambiamenti climatici che tanto gli sta a cuore, suggerendo che Francia e Regno Unito dovrebbero impegnarsi in una “intesa per la sostenibilità” , così da affrontare, “nel modo più efficace” , i problemi derivati “dall’emergenza globale per quel che concerne il clima e la biodiversità” . Per concretizzare questa iniziativa Carlo ha proposto un nuovo “Entente Cordiale”, ispirato all’accordo del 1904: seguire “l’esempio del passato” per “affrontare le immense sfide del mondo che ci circonda”.

“Uniti affinché l’Ucraina trionfi”

Re Carlo III ha dedicato una parte del suo discorso alla guerra in Ucraina: “Insieme siamo al fianco del popolo ucraino, insieme siamo fermamente determinati a far sì che l'Ucraina trionfi". Sua Maestà ha anche dichiarato quanto sia importante e doverosa la collaborazione militare tra Regno Unito e Francia per fronteggiare “l'aggressione ingiustificata nel nostro continente” perpetrata dalla Russia. “Insieme siamo fermamente determinati a far sì che l'Ucraina trionfi e che le nostre amate libertà prevalgano” , ha ribadito.

Re Carlo ha anche rammentato che il popolo francese e quello britannico stanno portando avanti le battaglie dei loro predecessori: “Oggi, di fronte alle più grandi sfide del nostro tempo, continuiamo il lavoro di quelli che sono venuti prima di noi. Quando il generale De Gaulle parlò ai francesi da Londra, nel giugno 1940, disse: ‘Ricordate questo, la Francia non è sola. Non è isolata. Può fare fronte comune con i britannici”. Il discorso di Sua Maestà si è concluso con un minuto di applausi.

La Regina e la première dame

Mentre Carlo III pronunciava il suo discorso, la regina Camilla e la première dame Brigitte Macron lanciavano un nuovo premio letterario franco-britannico, l’Entente Littéraire Prize, alla Bibliotheque Nationale de France. Nel pomeriggio le Loro Maestà si sono recate a Saint-Denis, nel Nord di Parigi per l’incontro con gli sportivi della Rugby World Cup. Subito dopo sono attese alla Cattedrale di Notre Dame, ristrutturata dopo l’incendio del 2019.