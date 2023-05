"Il cerotto sul seno...". Chiara Ferragni fa preoccupare i fan

Cosa sta succedendo a Chiara Ferragni? Se lo stanno chiedendo da ore i suoi fan a seguito della pubblicazione di alcune fotografie da parte dell'influencer sulla sua pagina Instagram. Negli scatti, che mostrano uno dei suoi tanti outfit scelti per trascorrere una serata fuori in compagnia di amici, si intravede uno strano cerotto spuntare sulla parte alta del seno poco sopra il top a fascia in pelle. Il dettaglio ha catturato immediatamente l'attenzione dei più curiosi e le domande sono arrivate a valanga: " Stai bene Chiara?", "Cosa ti succede?", "Perché porti quel cerotto sopra il seno? ".

Nelle numerose immagini condivise sul web dalla Ferragni, il cerotto di intravede sopra il top solo in uno scatto, ma tanto è bastato a fare esplodere il caso. Da una parte i fan più assidui si sono subito preoccupati e hanno avanzato ipotesi sul motivo del cerotto posizionato in quel punto. " Semplicemente è un copri capezzolo per non farlo veder con il top?", ha detto una fan, mentre un'altra azzardava: "Potrebbe essere il cerotto anticoncezionale ma non si può applicare sul seno. C'è nelle controindicazioni ".

Tra i tanti commenti non sono mancati neppure quelli più ironici e pungenti, relativi all'esposizione mediatica a cui i Ferragnez si sottopongono quotidianamente condividendo sui social ogni momento della loro vita. " L'unica cosa certa è che ha pubblicato la foto per far si che la gente commenti chiedendole cosa sia", ha scritto un utente, seguito a ruota da un altro: "Serve solo per attirare commenti e curiosità e farla guadagnare ".

Cosa nasconde il cerotto di Chiara Ferragni