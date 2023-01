Ecco perché sulla Orlandi Fedez avrebbe dovuto scusarsi in pubblico

Che c'aveva mai da ridere? Questa, a essere educati, è la domanda che la maggior parte delle persone si è fatta questa settimana dopo aver visto il video di Fedez che ride sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Quanto accaduto durante il podcast di Muschio Selvaggio, creato dal rapper e dall'influencer Luis Sal, è ormai ben noto. Quel che ha colpito tutti è senz'altro il fatto che a essere rimasto spiazzato dalle parole del marito di Chiara Ferragni è stato lo stesso co-conduttore, che tra i due è solitamente il più irriverente. Per lasciate basito Luis Sal ce ne vuole, quindi evidentemente Fedez è andato veramente oltre questa volta.

E non lo certificano solamente le reazioni impietrite del co-conduttore e dell'ospite, che era il giornalista Gianluigi Nuzzi. Per 24 ore Fedez è sparito dai social, come accade quando, come si dice in questi casi, pesta una cacca. Solo che di solito quando torna si scusa o comunque cerca di spiegare quello che avrebbe voluto dire o ancora si difende e attacca quelli che l'hanno criticato, spesso con toni discutibili. Stavolta no: silenzio assoluto da parte sua sulla vicenda. È tornato a pubblicare il giorno dopo come se niente fosse. Un comportamento decisamente non in linea con i suoi standard, che però può essere parzialmente spiegato con il fatto che, come rivelato da Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, lo stesso giorno in cui è scoppiato il caos, Fedez l'ha chiamato per scusarsi.

Facile scusarsi privatamente e non assumersi la responsabilità in pubblico. Questo è il senso di chi, a distanza di ore e senza trovare le scuse di Fedez sui social, si è lamentato del fatto che non ci sia stata un'ammissione di colpevolezza pubblica, che per molti sarebbe stata doverosa, considerando il seguito che ha quel podcast. Invece niente. Sarà per la prossima? Beh, speriamo di no e che il cantante abbia imparato la lezione.