Chi è Clara Chia Marti, la nuova fiamma di Gerard Piqué che ha fatto infuriare Shakira

Lei è il Casio. Lei è la Twingo. Lei è quella che finiva il vasetto della marmellata a Shakira. Lei è Clara Chia Marti, la donna che ha sostituito Shakira nel cuore di Gerard Piqué. Già, perché Clara è stata per molto tempo l'amante, ma oggi ha conquistato il titolo di compagna al fianco dell'ex calciatore spagnolo. Gli iberici hanno cercato almeno una volta il suo nome su Google, curiosi di conoscere qualcosa di più della bionda dal viso acqua e sapone, che ha dato il via alla faida dell'anno tra i due ex coniugi. E non poteva essere altrimenti visto che di lei, Shakira ha ampiamente parlato nel suo ultimo brano contro l'ex.

La biografia di Clara Chia Marti

Della nuova fiamma di Piqué non si sa molto. Vista la relazione clandestina con l'ex difensore blaugrana, la 23enne originaria di Barcellona, ha cercato di mantenere un basso profilo. Account social privati e difficili da ricondurre a lei e massimo riserbo su amici e interessi. La stampa spagnola è riuscita a scoprire solo che studia comunicazione d’impresa e pubblicità all'Università e fa la modella di professione.

Anche se i giornali scandalistici si sono messi sulle tracce di Clara, cercando di scoprirne passato, interessi e vecchi flirt, poco o nulla si sa della giovane compagna di Piqué. Sono invece molte di più le informazioni su come è scoccata la scintilla con lo sportivo, che ha dodici anni in più di lui.

Come si sono conosciuti Clara e Gerard Piqué

Quando la notizia del tradimento è finita su tutti i giornali, la prima ricostruzione fatta dalla stampa spagnola è che Clara Marti e Piqué si fossero incontrati in una discoteca. Luogo dove lei lavorava e che lui frequentava spesso con alcuni ex compagni di squadra. Con il passare delle settimane, però, è spuntata una nuova versione, che voleva la 23enne dipendente della società di Gerard - la Kosmos, che oggi vive un momento di forte crisi finanziaria con pesanti tagli al personale.

In entrambe le versione, fonti vicine all'ex calciatore sostengono che tra i due ci sia stato un colpo di fulmine e che la coppia si sia iniziata a frequentare clandestinamente con il favore di amici ed ex calciatori del Barcellona, che avrebbero protetto la storia, tenendola al riparo dai pettegolezzi. E la storia sarebbe diventata seria in breve tempo, tanto da spingere Piqué a troncare con Shakira e a presentare la nuova fiamma ai genitori.

Clara Chia Marti sui social

Fino a poco tempo fa non esisteva alcun profilo social della 23enne. Secondo quanto riferito dal The Sun, gli amici di Piqué avevano suggerito alla ragazza di allontanarsi dal web per evitare speculazioni e ritorsioni. E in effetti negli ultimi mesi di lei non si è trovata traccia su Facebook e Instagram. Solo nelle scorse settimane è spuntato un profilo IG (che oggi conta già 30mila follower) ma che rimane privato. Per contro Gerard Piqué ha evitato di condividere foto e video con la nuova fiamma, visto il clamore suscitato dalle ultime canzoni di Shakira. Ma nelle scorse ore l'ex calciatore ha deciso di cambiare registro e ha condiviso la prima foto con Chia sulla sua pagina. Il post ha collezionato oltre tre milioni di like e tra i tanti commenti di affetto non sono mancati gli sfottò legati a ciò che la popstar ha detto di Clara nel suo brano. Per molti la modella di Barcellona rimane solo un Casio e una Twingo.