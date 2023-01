"Uscirà una canzone peggiore". Le nuove minacce di Shakira a Piqué

Piqué, Clara, Shakira. La telenovela spagnola si arricchisce di nuovi dettagli. Uno: Clara Chia non ha lasciato Gerard dopo le voci sul presunto tradimento con l'avvocatessa. Due: Shakira continua a guadagnare milioni di dollari grazie alla revenge song contro l'ex compagno fedifrago. Tre: la popstar colombiana è pronta a uscire con un nuovo "cattivissimo" pezzo contro l'ex. Come se i tre precedenti ("Te felicito", "Monotonia" e "Music Session 53") fossero state noccioline.

Shakira, nuova revenge song in arrivo

La notizia è data per certa in terra spagnola. Shakira ha pronte due nuove canzoni contro Gerard Piqué e la prima, che pubblicherà prossimamente, sarà ancora più dura ed esplicita della precedente. La data c'è. Due febbraio, giorno particolarmente significativo per l'ex coppia d'oro di Spagna. Il 2 febbraio ricorre, infatti, il compleanno sia di Shakira che di Piqué. Un bel regalo, non c'è che dire. Il brano, di cui non si conosce il nome, sarà cantato in coppia con Karol G, cantautrice colombiana, e il videoclip è già pronto per finire su Youtube e su tutte le piattaforme musicali. Secondo le indiscrezioni, il testo sarà ancora più pungente e vendicativo di "Music Session 53" e promette di fare indispettire non poco Piqué. Anche perché, in coda, ci sarebbe un'ulteriore ballata contro di lui (con uscita prevista in estate).

Quanto ha fatturato Shakira grazie al tradimento

Mentre l'ex difensore del Barcellona ha deciso di uscire allo scoperto sui social - pubblicando una foto con la nuova compagna Clara Marti (come smentita del gossip che circolava sull'essere stato scaricato anche dall'amante per il flirt con la sua avvocatessa) - Shakira conta i soldi. A sette giorni dall'uscita di Music Session 53, la popstar ha guadagnato milioni di dollari. "512mila dollari da YouTube, 500mila dollari da Amazon, 360mila dollari da Spotify e 1,2 milioni di dollari da Apple" hanno riportato sulla tv spagnola a "El programa de Ana Rosa", facendo i conti in tasca all'artista. Insomma, il terzo brano contro l'ex compagno ha fatto guadagnare a Shak la cifra record di 2,5 milioni di euro. Del resto, lei aveva messo le mani avanti: "Le donne non piangono, fatturano".

L'ultima moda su Tik Tok

Come se le visualizzazioni e gli ascolti non bastassero, a dare soddisfazione a Shakira c'è il riscontro social che la sua ultima canzone sta avendo. Decine e decine di utenti stanno riproponendo su Tik Tok e Instagram le mosse e i gesti, che l'artista fa nel video del brano. Uno sfottò al quadrato per l'ex compagno, che lei sembra gradire particolarmente, visto che da giorni condivide nelle storie del suo profilo Instagram i migliori balletti realizzati sulla base della sua canzone.