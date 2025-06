Chi è Ines de Ramon, la giovane fidanzata di Brad Pitt con cui l'attore ha calcato le ultime passerelle

Mentre in Italia non si parla d'altro che del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, in giro per il mondo è Brad Pitt a catalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica. Il divo di Hollywood sta compiendo un vero e proprio tour mondiale per presentare il suo ultimo lavoro "F1 - Il film" e, sfortunatamente, è diventato anche protagonista della cronaca per il furto messo a segno da una banda di malviventi nella sua villa di Los Angeles. Ma Brad non perde il sorriso, non solo perché si è lasciato alle spalle la dolorosa separazione dall'ex moglie, Angelina Jolie, ma anche perché ha ritrovato l'amore al fianco della designer spagnola Ines De Ramon.

Le tappe della loro storia

Trentadue anni, designer di gioielli e vicepresidente di Anita Ko Jewelry, Ines è la donna che da ormai un mese si mostra ufficialmente al fianco di Pitt agli eventi mondani e alle premiere. Ma la relazione con il divo di Hollywood è ben più longeva. La coppia fu paparazzata insieme per la prima volta nel 2022 ma nel corso degli anni, pur frequentandosi assiduamente, Ines e Brad hanno cercato di mantenere un profilo basso, coltivando la loro relazione lontano da occhi indiscreti. " Ines è una presenza positiva nella vita di Brad. Ha una visione equilibrata delle cose", scrisse la rivista americana Page Six, parlando del ruolo che la designer spagnola avrebbe avuto nella fine della battaglia legale tra Pitt e Jolie : "È stata Ines a spingerlo a chiudere la battaglia. Voleva costruire una vita con lui, e forse anche avere figli, in futuro, senza il fardello di otto anni in tribunale" . Due anni dopo, a settembre 2004, la storia è diventata ufficiale con il primo red carpet di coppia al festival del cinema di Venezia.

La laurea e l'ex marito famoso

Nonostante i trentuno anni di differenza (Brad compirà 62 anni il prossimo dicembre) Pitt e la fidanzata sembrano avere trovato un equilibrio sentimentale raro nel mondo dello showbiz. A fare funzionare la relazione sarebbe il carattere "solare e accomodante" della spagnola, assicurano i media americani. Laureata all'Università di Ginevra in economia aziendale, De Ramon parla cinque lingue (tra cui l'italiano) e lavora nel mondo dei gioielli e del design da dieci anni.

Mentre si vocifera che abbia lasciato da parte le sue aspirazioni lavorative per stare dietro al compagno, si è scoperto di recente che è stata sposata con l'attore, noto per il suo ruolo nella serie "The Vampire Diaries", dal 2019 - anno delle nozze - fino all'addio annunciato senza troppi clamori nel 2022.