Svaligiata la villa di Brad Pitt: cosa è successo

Mentre è impegnato nel tour mondiale per promuovere il suo nuovo film, "F1 - The Movie", almeno tre malviventi hanno svaligiato l'abitazione dell'attore e produttore cinematografico americano Brad Pitt come ha riferito il Dipartimento di polizia di Los Angeles. Se c'è la certezza che il 61enne non fosse in casa, le forze dell'ordine non hanno saputo dire con certezza se in casa si trovasse la compagna Ines de Ramon.

Come è avvenuto il furto

Secondo quanto riferito dalla Nbc News, i ladri hanno fatto irruzione nella lussuosa villa del quartiere Los Feliz di Los Angeles alle ore 22.30 di mercoledì saccheggiando l'abitazione e rubando una quantità imprecisata di oggetti vari il cui valore non è ancora stato reso noto. Secondo le fonti, la polizia si è messa sulle tracce di tre persone che avrebbero scavalcato la recinzione anteriore entrando nell'abitazione di Pitt attraverso la finestra frontale. L'attore avrebbe acquistato l'abitazione per 5,5 milioni di dollari nell'aprile 2023: contattato telefonicamente dal canale tv americano, un rappresentante di Pitt ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni sulla vicenda.

Le ville dei vip

Quanto avvenuto nelle ultime ore in casa dell'abitazione dell'attore è soltanto l'ultimo di una serie di furti con scasso che negli ultimi anni hanno preso di mira i quartieri più esclusivi di Los Angeles e della California meridionale, dove sono stati vittime anche Vip e celebrità tra cui proprio l'ex fidanzata di Pitt, Jennifer Aniston, ma anche le coppie formate da Nicole Kidman e Keith Urban, Tom Hanks e Rita Wilson.

Proprio una settimana prima stessa sorte è toccata all'ex attaccante del Milan, Olivier Giroud (che gioca nel Los Angeles Football Club), al quale è stata svaligiata l'abitazione sempre nell'area della California meridionale: in quell'occasione, i ladri si sono portati via quella che una fonte aveva descritto come " una notevole quantità " di gioielli e altri oggetti.

L'ipotesi sulla banda

Non arrivano conferme ma nemmeno smentite sulle "firme" di questi furti a ripetizione che, secondo le autorità locali, potrebbero essere collegati a bande di ladri sudamericani che hanno preso di mira abitazioni di lusso da una costa all'altra e sono una presenza fissa nell'area di Los

Angeles da oltre un decennio. A proposito del nuovo film, invece, Pitt ha partecipato lo scorso lunedì alla prima internazionale a Londra con il film che sarà trasmesso dalle sale americane a partire da venerdì 27 giugno.