Chi è Rose Hanbury, la "nuova Camilla" che fa tremare la Corona

È già stata ribattezzata “la nuova Camilla” . Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley, rischia di dover portare per anni, ingiustamente, il marchio di “amante” e “rovinafamiglie” che l'attuale Regina d’Inghilterra è riuscita a scrollarsi di dosso solo con grande fatica e con un’attenta strategia d’immagine. Per i media Rose è il terzo incomodo nell’apparentemente perfetto matrimonio di William e Kate e avrebbe persino dato una figlia all’erede al trono.

Chi è Rose Hanbury?

Il Sun ha definito Rose Hanbury “la rivale di campagna” di Kate Middleton, poiché le due sono vicine di casa nel Norfolk: i principi trascorrono parte del loro tempo libero ad Anmer Hall, mentre Rose vive a Houghton Hall, a soli sei chilometri di distanza. Il legame con la vita rurale, però, finisce lì. La 39enne marchesa di Cholmondeley è una ex modella e ha lavorato nell’agenzia “Storm”, la stessa che ha scoperto Kate Moss. La nonna materna di Rose, Lady Elizabeth Lambart, era figlia del 10° conte di Cavan e fu una delle damigelle d’onore alle nozze della regina Elisabetta, nel 1947.

Rose è sposata con David Rocksavage, VII° marchese di Cholmdeley, di 62 anni. David è un uomo molto colto, ha studiato a Eton (frequentato anche da William e Harry) e alla Sorbona e per parte di padre può vantare una parentela con la famiglia Rotschild. Ha ereditato il titolo nobiliare alla morte del padre, nel 1990 e appena quattordicenne è stato paggio d’onore della regina Elisabetta.

Dal 1990 al 2022, anno della morte della regina Elisabetta, è stato Lord Gran Ciambellano. Nel marzo 2023 Re Carlo III lo ha nominato Lord-in-Waiting, “una posizione prestigiosa che vedrà [il marchese] partecipare a importanti occasioni regali e di Stato e…rappresentare Sua Maestà a diversi eventi”, ha spiegato il Daily Mail. David Rocksavage è un alto funzionario di corte e la sua famiglia sarebbe tra le più importanti e ricche di tutto il Regno Unito. Il marchese e Rose Hanbury si sono conosciuti durante una vacanza in Italia nel 2003 e sposati nel Municipio di Chelsea il 24 giugno 2009. Hanno tre figli, i gemelli Alexander e Oliver, nati nel 2009 e la piccola Iris Marina Aline, nata nel 2016.

Una coppia perfetta?

I gemelli di David e Rose hanno ricoperto il ruolo di paggi insieme al principe George durante l’incoronazione di Re Carlo III, il 6 maggio 2023. Uno dei tanti onori che la Corona britannica ha concesso ai marchesi di Cholmondeley. La coppia, infatti, era presente al banchetto di Stato in onore dell’ex presidente americano Donald Trump, nel giugno 2019, alla messa a Sandringham nel gennaio del 2020, al funerale della regina Elisabetta nel settembre 2022, naturalmente all’incoronazione di Carlo e Camilla e, con ogni probabilità, anche alla festa per il 38esimo compleanno di Kate Middleton. A quanto pare la principessa del Galles e la marchesa erano amiche prima che scoppiasse lo scandalo della presunta liaison con il principe William.

Una volta venuta a conoscenza della presunta tresca Kate avrebbe affrontato la rivale, cercando in tutti i modi di chiuderle in faccia le porte della corte. Tentativo che, ammesso sia mai avvenuto, non sarebbe riuscito, vista la presenza di David e della moglie a tutti gli eventi più importanti della royal family. Le prime voci di questa relazione, mai confermate, risalgono al 2019. Stando alle ricostruzioni Rose e l’erede al trono si sarebbero frequentati nel periodo in cui Kate era incinta del principe Louis. Non è chiaro, però, se questa storia sia finita e quando con esattezza. Addirittura i tabloid sostengono che William avrebbe trascorso il San Valentino 2023 con la marchesa e non con la moglie. Per ora si tratta di pettegolezzi, ma il loro impatto mediatico non è da sottovalutare.

Una figlia mai riconosciuta

Ora i tabloid britannici raccontano che Rose Hanbury avrebbe dato una figlia al principe William, cioè Iris Marina Aline, la quale porta il cognome del marchese di Cholmondeley. Quest’ultimo avrebbe scoperto l’inganno e ora la coppia starebbe per divorziare. La storia, di per sé, non sarebbe così strana. Ciò che colpisce e lascia perplessi è la figura del presunto protagonista, William. Possibile che abbia combinato un guaio del genere, che potrebbe persino modificare la linea di successione al trono? Per il momento non ci sono prove che confermino i resoconti della stampa, quindi l’intera vicenda rimane in sospeso, benché appaia surreale e poco credibile.