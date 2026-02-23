Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Personaggi |Sanremo 2026

Chi sono i 10 cantanti che partecipano al Festival per la prima volta

Da Tommaso Paradiso a Tredici Pietro, passando per Eddie Brock e Samurai Jay: cosa sapere sui big in gara al loro esordio sul palco dell’Ariston

Chi sono i 10 cantanti che partecipano al Festival per la prima volta

L’Ariston fa meno paura quando lo guardi in televisione. Poi arrivi lì, davanti a quella platea che ha visto passare decenni di storia della musica italiana, e capisci che non è solo un palco: è un’occasione storica. Sono 10 gli artisti che, al loro debutto al Festival di Sanremo 2026, vivranno questa vertigine per la prima volta. Volti già noti alle playlist e ai live, nomi che hanno costruito comunità digitali, che hanno macinato streaming e collaborazioni, ma che ora affrontano la prova più simbolica della musica italiana: cantare davanti all’orchestra, al televoto, alle critiche del giorno dopo. Non è semplicemente una gara. È un esordio che può cambiare tutto.

Le quote di Sanremo 2026: chi vincerà il Festival?

Il nome di punta è senza dubbio quello di Tommaso Paradiso. Ex frontman dei Thegiornalisti, approda per la prima volta - da solista - all’Ariston con I romantici. Il suo stile melodico e la capacità di raccontare le emozioni quotidiane lo rendono uno degli esordi più attesi dal grande pubblico. Eddie Brock, cantautore emergente che ha conquistato pubblico e playlist con Non è mica te, muove i suoi primi passi all’Ariston con Avvoltoi, pronto a sorprendere anche sul palco più ambito d’Italia.

“Ho pensato fossero tutti morti”. L’incidente choc della troupe Rai

Le Bambole di Pezza formano un quintetto femminile che arriva come un vento punk-rock nel teatro più tradizionale d’Italia: grintose, ironiche e fuori dagli schemi. Con il brano Resta con me portano un sound che mischia energia, attitudine e una visione tutta loro dell’universo pop. Classe ’99, all’anagrafe Rocco Modello, Chiello viene dal collettivo FSK Satellite e porta Ti penso sempre, una ballata che racconta introspezione ed emozione in un linguaggio fresco, attuale e riconoscibile.

Conti: "Meloni? Se compra il biglietto può venire". La premier: "Su di me notizie inventate"

Rapper di lungo corso e figura influente della scena urban italiana, Luchè approda in gara con Labirinto. Per lui la prima volta a Sanremo non è solo un debutto: è l’incrocio tra grinta hip hop e capacità narrativa che va oltre le etichette. Faranno parlare di sé Maria Antonietta & Colombre, duo nella vita e nel palco: propongono La felicità e basta, un brano che intreccia voce, sentimento e condivisione. Un’esibizione che si preannuncia densa di connessioni e poesia pop. A rappresentare un’altra quota rap è Nayt, William Mezzanotte all’anagrafe: prova a scalare le classifiche con Prima che. La sua prima apparizione in gara a Sanremo arriva come la promessa di un artista già maturo, capace di raccontare frammenti di vita con precisione e verità.

Sanremo 2026: da Carlo Conti a Laura Pausini, i compensi di tutti i conduttori del Festival

Samurai Jay, Gennaro Amatore, si candida a essere tra le sorprese più intriganti: tra rap, elettronica e influenze latine, Ossessione sintetizza il suo universo sonoro. Un potenziale interessante, e l’Ariston è il palcoscenico ideale.

Dopo aver occupato le prime posizioni delle classifiche estive con Sto bene al mare (in collaborazione con Marco Mengoni e Rkomi), Sayf si presenta a Sanremo con Tu mi piaci tanto: il brano promette ritmo, carisma e una nuova dimensione per un artista che sta crescendo a vista d’occhio. Ultimo, ma non meno importante, Tredici Pietro: figlio d’arte di Gianni Morandi, si esibisce con Uomo che cade, un brano intimista e personale che sintetizza la nuova generazione di cantautori italiani.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica