"Mi ha cercato per un feat". Tony Effe scarica Fedez. C'entra Cristiano Iovino?

Chi sognava una collaborazione tra Fedez e Tony Effe dovrà mettersi l'anima in pace. Il trapper romano e il cantante di Rozzano non faranno un featuring né ora nè mai. Lo ha confessato Tony Effe nel corso dell'ospitata a radio 105. Il trapper è stato ospite di Tony e Ross nel programma 105 Friends insieme alla collega Gaia Gozzi per promuovere il loro nuovo singolo estivo "Sesso e samba". Quando i conduttori gli hanno chiesto se ci fossero state collaborazioni saltate nella loro carriera, Tony non ha esitato a fare il nome di Fedez.

Le parole di Tony Effe su Fedez

"Fedez ci ha provato", ha detto diretto il trapper romano, spiazzando Tony e Ross, che hanno cercato di indagare: "Voleva fare un disco con te e tu hai rifiutato?". A quel punto Tony Effe ha chiarito: "No, avevo il pezzo con Gaia e quindi non l'ho fatto". La collaborazione con l'ex talento di Amici, però, non sarebbe l'unico motivo per il quale Tony avrebbe rifiutato il featuring con Fedez (che poi ha scelto Emis Killa). Tony Effe è amico di Cristiano Iovino, il personal trainer dei vip aggredito nella notte tra il 21 e il 22 aprile proprio da Fedez e da alcuni ultras rossoneri. Il rapper e Iovino hanno trovato un accordo economico per non finire in tribunale, ma la questione pare abbia avuto ripercussioni anche sul giro di amicizie di Federico Lucia.

LA REAZIONE DI GAIA MI STA MANDANDO AL CREATORE pic.twitter.com/q0dJNBr8XJ — (@voltoincognito) May 28, 2024

Fedez cancella Lauro, Chiara e Tony Effe dai social

A giudicare dalle ultime mosse social, Fedez sembra avere tagliato i ponti con il passato. Tony Effe e Federico Lucia non si seguono più su Instagram e tra i due sembra essere sceso il gelo vuoi per la questione di Iovino, vuoi per il featuring saltato. A dire la verità l'ex marito di Chiara Ferragni ha fatto tabula rasa attorno a sé cancellando dai suoi profili social diversi volti noti che fino a poche settimane fa erano suoi amici e tra loro figurano anche Achille Lauro e proprio Tony Effe. Non solo. Il rapper di Rozzano ha smesso di seguire in tronco anche l'ex moglie Chiara, le sorelle Valentina e Francesca e tutto l'entourage dell'imprenditrice digitale.

Un segno inequivocabile che la situazione tra i due ex coniugi sarebbe tesissima e che ilè tutt'altro che un diversivo per distogliere l'attenzione di media e curiosi sui guai giudiziari di Chiara Ferragni.