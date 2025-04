Chiara Ferragni vende il super attico, l'indiscrezione: "Vale 25 milioni di euro"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo Villa Matilda, che Fedez ha messo in vendita subito dopo l'annuncio del divorzio, anche l'attico a due piani, dove Chiara Ferragni vive attualmente con i figli Leone e Vittoria, potrebbe presto avere un nuovo proprietario. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l'imprenditrice digitale sembra essere pronta a mettere sul mercato immobiliare il lussuoso attico, nel quale si era trasferita con la famiglia a dicembre 2023 cioè prima che il matrimonio con Fedez naufragasse. La rivista Vanity Fair ha rivelato che l'influencer avrebbe fatto valutare l'appartamento, che si trova nelle Residenze Liberskind, e starebbe valutando l'idea di venderlo per voltare definitivamente pagina dopo la separazione dal rapper.

L'attico in vendita

Mentre gli ultimi i gossip parlano della presunta rottura tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, l'influencer vive un momento di grandi cambiamenti. Il rilancio della sua immagine all'estero va di pari passo con la ristrutturazione aziendale, che i suoi manager stanno portando avanti nel tentativo di risollevare le sorti e i conti delle sue aziende, che sono state duramente colpite dallo scandalo Pandoro gate. In quest'ottica si inserirebbe la vendita del super attico nel quale vive attualmente l'ex moglie di Fedez: una penthouse da 300 metri quadrati nel nuovo Libeskind II a pochi passi da City Life ristrutturata dall'amico architetto Filippo Fiora.

La valutazione da capogiro

A dare notizia della volontà dell'influencer di mettere in vendita il prestigioso immobile è stata la rivista Vanity Fair: " Chiara Ferragni è pronta a vendere quello che è stato il nido d'amore con l'ormai ex marito Fedez. Via tutti i rami secchi, compresa la casa che, a onor del vero, non le ha portato fortuna. Un appartamento troppo grande che oggi conserva ricordi non belli" . Sempre secondo la rivista Ferragni avrebbe già fatto valutare il super attico che sarebbe stato stimato circa 25 milioni di euro. Una cifra record per la zona, tenendo conto che - all'inizio - si parlò di un acquisto da parte dei Ferragnez da circa 10 milioni di euro. L'immobile non sarebbe però ancora stato immesso sul mercato: "Non è stato ancora affidato a nessuna agenzia immobiliare del lusso. Chiara conta di venderlo con il tam tam tra amici e della Milano che conta" .

L'attico a Citylife in affitto

Il patrimonio immobiliare dei Ferragnez si sta dunque sgretolando.

Dopo la villa sul lago di Como, rimasta a Fedez dopo il divorzio, e il super attico milanese che ora Chiara sembra essere intenzionata a vendere anche l'attico aquello dove il rapper e la moglie hanno trascorso gran parte della loro relazione compreso il periodo del Covid, è passato ad altri proprietari. L'immobile non è stato venduto ma dato in affitto a 35mila euro al mese al calciatore dell'Inter Marcus Thuram.