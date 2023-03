"È un maniaco". Lo sfogo della moglie di Luca Argentero contro i paparazzi

Sta facendo discutere la reazione di Cristina Marino alla presenza dei paparazzi che, da quando è nato il secondogenito, la seguono per catturare qualche rara immagine di famiglia. Lei e il marito, l'attore Luca Argentero, non hanno mai fatto mistero di non apprezzare la presenza indiscreta dei fotografi, ma l'ultimo gesto fatto dalla Marino contro un paparazzo ha sollevato un vero e proprio polverone sul web.

Le foto "rubate" al parco

Il 16 febbraio scorso è nato Noè Roberto, il secondo figlio di Cristina Marino e Luca Argentero. Su Instagram la coppia ha pubblico solo due scatti del neonato, cercando di tenere al riparo dai riflettori il piccolo come già avevano fatto con la primogenita Nina. I paparazzi, però, non li mollano e li seguono da giorni nel tentativo di scattare qualche foto di famiglia. Nelle scorse ore uno di questi ha seguito Cristina Marino al parco e, mantenendosi a debita distanza, ha scattato alcune foto e la reazione dell'attrice non si è fatta attendere.

"Ecco il maniaco"

Stanca delle attenzioni dei fotografi, la Marino ha preso il suo cellulare e ha ripreso il paparazzo, che si trovava dietro ad alcuni cespugli. Poi ha condiviso due video, nei quali il volto dell'uomo era ben riconoscibile, nelle storie del suo profilo Instagram e lo ha definito " maniaco ". Una presa di posizione netta contro la categoria che, però, ha scatenato pesanti critiche contro di lei.

La polemica social

È stata Cristina Marino a svelare che la pubblicazione delle sue storie ha indignato i suoi follower. Subito dopo avere condiviso su Instagram le immagini del paparazzo senza celare il suo volto, gli utenti l'hanno criticata: " Maniaco, che brutta parola", "Dovresti essere grata", "Se stavi col panettiere non sarebbe successo" . E l'attrice si è vista costretta a giustificarsi: " Spiego il senso di questi video: è dal giorno che siamo usciti dall'ospedale, che ci fanno foto. Questo accade tutti i giorni, tutto il giorno senza sosta e senza tregua. Non è accettare le due fotine al parco, ci deve essere un limite. Mi sembra che si stia perdendo il lume della ragione ".

La replica del paparazzo