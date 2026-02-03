Claudio Lippi rompe il silenzio sulla sua salute: "Sono vivo e non sono in terapia intensiva"

Claudio Lippi sta bene. A poche settimane di distanza dalla videochiamata, che il conduttore aveva fatto con Fabrizio Corona in un episodio di Falsissimo, dove si era mostrato in ospedale con la cannula dell'ossigeno al naso, Lippi è tornato a farsi vedere sui social network. Con un lungo video pubblicato sulla sua pagina Instagram il presentatore ha smentito la notizia fatta circolare da Corona, che lo dava in fin di vita e ricoverato in rianimazione. "Eccomi, sono vivo, non sono in terapia intensiva".

Il video di Lippi sui social

Dopo essere rimasto in silenzio per diversi giorni il popolare conduttore televisivo è tornato a mostrarsi in prima persona sui social. Lo ha fatto per rassicurare i suoi tanti fan, che si erano preoccupati per averlo visto dimagrito e provato in ospedale, ma soprattutto per la sua famiglia: "Sono qui per ringraziarvi per l'affetto e se vorrete seguirmi su questo profilo nuovo, lo devo a mia figlia Federica per l'insistenza e il supporto". È grazie a lei che Lippi ha deciso di aprire un nuovo account Instagram per comunicare con i suoi sostenitori e a proposito di questo ironizzato: "Lo devo fare altrimenti rischio delle pene corporali".

“Non voglio fare la vittima”

Parlando con i fan Lippi ha spiegato che sulla sua pagina parlerà di tutto ma in particolare di televisione e aneddoti legati a programmi e personaggi. "Sono tempi in cui si inventano le cose anziché dire la verità. Dire la verità per me è essenziale. Io ho un solo credo: il rispetto e la dignità. Non voglio fare la vittima, in questa occasione di incontro voglio solo dirvi: ci sono, se volete scambiare idee, se avete domande, se avete curiosità sulla televisione che frequento da sessant’anni. Qualcuno dirà che potrei andare in pensione. No, in pensione no", ha dichiarato il conduttore. Parlando della sua salute ha scherzato: "Spero vi sia chiaro che questo (essere sui social, ndr) è un modo per me di sentirmi vivo, perché sono vivo, sano magari non tanto però sono vivo".