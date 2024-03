ClioMakeup in lacrime su Instagram: "È l'anno più difficile della mia vita"

Tempi bui per le influencer più seguite del web. Fare il content creator sui social network è sempre più complesso tra nuove rigide regole sulle pubblicità e concorrenza agguerrita. Se poi ci si mette anche la vita privata, che spesso va a rotoli, mostrarsi in video davanti ai propri follower diventa sempre più difficile e può succedere di crollare. È successo a Clio Zammatteo, la make-up artist che ha conquistato la popolarità sui social network grazie ai tutorial di trucco, che nelle scorse ore è apparsa in lacrime su Instagram.

Lo sfogo di ClioMakeup su Instagram

ClioMakeup, questo il suo nome d'arte, stava rispondendo alle domande curiose dei suoi follower nelle storie del suo profilo Instagram, quando è scoppiata a piangere. "La verità è che forse l’ultimo anno è stato il più difficile della mia vita", ha raccontato l'influencer, cercando di spiegare alcuni suoi cambiamenti notati dai seguaci. "Sto passando un periodo di me**a. Mi butto a capofitto sul lavoro. Sono triste ma cerco di non farlo vedere", ha proseguito Clio Zammatteo, evitando però di scendere nel dettaglio dei motivi del suo periodo no: "Non è facile, si tratta di un mix di tantissime cose accumulate nel tempo e situazioni che sto vivendo. Non è una cosa che spieghi con un paio di storie. E comunque son cose molto personali".

Un anno fa le lacrime in diretta

Esattamente un anno fa successe la stessa cosa. Sempre su Instagram, la beauty influencer parlò di una difficile situazione familiare e poi, complice la bufera mediatica scatenatasi attorno al suo uovo di Pasqua firmato, si sfogò parlando del "clima tossico", che si respira sui social network. In quell'occasione Clio Zammatteo confessò: "Adesso ho paura di dire la mia perché qualcosa io dica viene girata, travisata e è motivo di critica". In quel momento, però, i suoi problemi sembravano essere dettati dalla concorrenza "sleale" e dall'odio social. Stavolta dietro alle sue lacrime sembra esserci qualcosa di più personale, che però l'influencer non ha voluto svelare.

Il messaggio per i suoi follower

Prima di concludere la sua storia Instagram, ClioMakeup ha voluto ringraziare i suoi fan più attivi: "Vi ringrazio perché da quello che sto leggendo veramente tantissime persone, senza chiedermi cosa sta succedendo, mi stanno dando la carica per andare avanti ed è quello di cui ho bisogno. Soprattutto anche grazie di ricordarmi che è normale, questi sono momenti normali che fanno parte della vita e che passeranno". I filmati del suo sfogo sono stati rimossi dalle Stories ma la preoccupazione tra i suoi follower rimane.