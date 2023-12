"Non si deve scusare". Così Donatella Versace difende la Ferragni e accusa la Lucarelli

La mossa della donazione milionaria all'ospedale Regina Margherita non sta giovando a Chiara Ferragni. Se l'influencer pensava di ripulirsi la coscienza e l'immagine con i soldi, allora ha commesso un altro erroraccio. Le polemiche non si sono placate, i follower sono in fuga e i riflettori sono ancora ben accesi sul caso Balocco, tanto che la lente di ingrandimento si è spostata anche sull'operazione commerciale delle uova di Pasqua di due anni fa. E la notizia della multa dell'Antistrust ha avuto persino risonanza sulla stampa estera. Fino a oggi in pochi, giusto i parenti, hanno speso parole in sua difesa ma nelle ultime ore Donatella Versace ha voluto sostenerla pubblicamente, commentando un post di Chiara Ferragni.

Le parole di Donatella Versace

"Vorrei sapere esattamente di cosa si debba scusare Chiara. Lei e Fedez hanno fatto sempre beneficenza", ha scritto su Instagram la stilista, che con i Ferragnez ha un legame di grande amicizia. Donatella Versace ha scelto uno dei post di Sanremo 2023 per difendere l'imprenditrice digitale, e di riflesso Fedez, dallo shitstorm social che sta travolgendo Chiara e le sue società dopo la sentenza dell'Antitrust, che l'ha ritenuta colpevole di pratica commerciale scorretta. "Era l'azienda che doveva versare il contributo. Loro sono un esempio per l'Italia e per i giovani. Elencate tutte le beneficenze che hanno fatto negli anni", ha scritto ancora la stilista, facendo capire di non avere compreso a pieno la vicenda, che va oltre la misera donazione che Balocco ha fatto all'ospedale pediatrico.

Le critiche del popolo social

Nel suo lungo commento su Instagram, Donatella Versace ha poi attaccato Selvaggia Lucarelli - ma senza mai citarla - appellandola "quella che si definisce giornalista", come la chiama da giorni Fedez, che contro di lei sembra avere il dente avvelenato. "Chiedete a quella che si definisce 'giornalista' quanta beneficenza ha fatto lei. Ve lo dico io: nemmeno un euro. Tacete che è meglio per tutti, almeno continueremo a fare beneficenza senza dover sentire commenti di quelli che fanno gli haters per professione", ha concluso la stilista, che è comparsa anche nella serie The Ferragnez. Le sue parole hanno solo peggiorato la situazione, però, e lei stessa è finita al centro delle critiche: "Lei difende l'indifendibile", "Brutto quando un partner commerciale va male, eh?", "Ma è seria? Forse perché non c'è cascata lei, io quel pandoro l'ho comprato e non perché era rosa".

La frecciata della Lucarelli

Oltre a infiammare la polemica, il commento della stilista ha catturato anche l'attenzione di Selvaggia Lucarelli, citata proprio nel messaggio della Versace. La giornalista ha così ricondiviso il commento nelle storie del suo account Instagram, osservando pungente: "Un mese a parlare di patriarcato e poi 'quella che si definisce giornalista'". Uno sberleffo alle tante battaglie femministe combattute dalla Ferragni.