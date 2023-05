"Il convento non era il mio posto". La confessione dell’ex suor Cristina

Tra poche ore si conoscerà l'esito del televoto, che vede a rischio eliminazione Cristina, Christopher e Andrea. Uno dei tre naufraghi dovrà abbandonare l'Isola dei famosi a sole tre settimane dallo sbarco in Honduras e approdare sull'ultima spiaggia di Sant'Elena. La possibilità che l'ex monaca possa lasciare il reality è bassa, vista l'attenzione crescente che c'è su di lei e sulla sua storia personale. Ma intanto nelle ultime ore, alla vigilia di un possibile addio, la Scuccia ha fatto nuove confessioni sulla rinuncia ai voti.

Chiacchierando con gli altri compagni di avventura in un momento di apparente relax, l'ex suor Cristina ha parlato con chiarezza della fine della sua vocazione: " Ho capito che il convento non era il mio posto e questo mi ha fatto perdere completamente ". Una rivelazione già fatta a Verissimo, quando la siciliana raccontò della sua svolta personale, che su Playa Tosta ha portato poi a una ulteriore confessione sui primi momenti di libertà vissuti fuori dalle mura, dove per quindici anni è stata con le sue consorelle.

" La prima cosa che ho fatto è stata quella di prendere la macchina e percorrere chilometri e chilometri da Milano in Sicilia. Io ero felicissima perché per me i chilometri erano respiro" , ha detto Cristina Scuccia, parlando di un viaggio liberatorio in grado di farle prendere distanza da ciò che era stata per tanti anni. A Pamela, Mazzoli e Noise, l'ex monaca ha poi parlato del successivo viaggio fatto in Spagna per prendere le distanze da tutto e tutti. " Sono andata a Barcellona, dove ho percorso chilometri in bicicletta ", ha spiegato senza rivelare però se qualcuno fosse al suo fianco e concludendo: " L'aria che mi veniva addosso era qualcosa di magnifico ".

Il viaggio nella penisola iberica rappresenta per il pubblico che segue Cristina un punto focale della sua nuova vita lontana fuori dal convento. È in Spagna, infatti, che secondo qualcuno lei avrebbe incontrato una donna alla quale si sarebbe legata sentimentalmente. Sebbene in molti abbiano cercato di farla aprire su questo aspetto molto privato, la Scuccia ha eluso l'argomento in più occasioni, parlando di amore libero e di sentimenti per le "persone" piuttosto che per un uomo o una donna. Per questo c'è chi è ancora convinto che la siciliana potrebbe fare coming out proprio davanti alle telecamere dell'Isola dei famosi se si salverà dal televoto delle prossime ore.