"Ho un vuoto dentro...". L'ex suor Cristina scoppia in lacrime all'Isola dei Famosi

Cristina Scuccia continua a sorprendere il pubblico con nuove rivelazioni private. Dopo l'ultima diretta, nella quale l'ex suora si è confrontata con Luxuria sulla castità nell'ambiente religioso, la siciliana è tornata su Playa Tosta per proseguire l'avventura con gli altri naufraghi. In attesa di conoscere il verdetto finale del televoto - che la vede a rischio eliminazione insieme a Andrea e a Christopher - Cristina si è concessa una chiacchierata con Pamela, rivelando qualcosa di più di sé stessa.

L'occasione per confrontarsi è nata dai continui litigi tra gli hombres, che da giorni scuotono l'isola, ma poi la discussione si è spostata su qualcosa di più personale. L'ex monaca, che da oltre un anno ha rinunciato ai voti, ha parlato del primo incontro con le suore, un momento nel quale ha sentito smuoversi qualcosa dentro di sé. " Quando ho visto tutte quelle suore ho pensato, allora c'è un posto per me nel mondo", ha spiegato l'ex suor Cristina a Pamela Camassa, versando lacrime di sconforto: "Perché io ho sempre questo vuoto dentro. Sento che devo trovare un posto nel mondo ".

La ricerca della felicità

La siciliana ha confessato di provare ancora quel sentimento di insoddisfazione e vuoto, nonostante la sua vita sia radicalmente cambiata. " Questo vuoto c'è ancora. Devo capire qual è il mio posto e come riempirlo", ha ammesso la 34enne, parlando poi della continua ricerca della felicità: "Siamo sempre spinti dalla ricerca della felicità, che però è un obiettivo un po' alto ed è fatto di piccoli frammenti di vita vissuti pienamente". La musica e la carriera da cantante potrebbero colmare quel vuoto, ma per altri la confessione dell'ex suor Cristina sarebbe legata alla vita privata.