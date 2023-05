"La castità è un dono". Botta e risposta tra l'ex suor Cristina e Luxuria

Riflettori accessi all’Isola dei Famosi anche nella puntata di ieri sera su Cristina Scuccia - o meglio conosciuta come ex suor Cristina - tanto che anche l’inviato dall’Honduras, Alvin, sbaglia a chiamarla così durante la prova, salvo poi correggersi immediatamente e dire “Cristina”. Arrivati al terzo appuntamento con il reality, continua ad aleggiare il mistero del possibile coming out della naufraga all’Isola e ad alimentarlo la stessa opinionista Vladimir Luxuria che già sin da inizio puntata aveva lascito presagire che non si sarebbe risparmiata in nulla; così, rivolgendosi ad Ilary e lanciandole anche una frecciata riguarda il suo nuovo compagno Bastian Muller, la Luxuria ha esclamato: “Stasera sono pronta a fare il Bastian contrario”. Effettivamente, così è stato, e Vladimir ha dato il via ad una sorta di intervista-interrogatorio a Cristina Scuccia che non ha riservato colpi di scena.

Le domande scomode a Radio Isola

Tutto sarebbe partito da Radio Isola (il format che le "carogne" dello zoo di 105 hanno ideato sull’Isola per fare raccontare i compagni d’avventura ponendo loro anche dei quesiti scomodi), quando Mazzoli e Noise hanno fatto domande incalzanti all’ex suora circa la sua vita sentimentale. Così, la naufraga è stata separata dal resto del gruppo per potere dialogare con la padrona di casa che le ha prima mostrato una clip riassuntiva su quanto accaduto in settimana con i due speaker radiofonici. “Un fidanzato non lo vuoi? Ti piacciono le donne o gli uomini?”, le avevano casualmente chiesto Mazzoli e Noise. “Niente”, aveva risposto la Scuccia, quasi a volere deviare l’argomento.

Il botta e risposta tra Vladimir Luxuria e Cristina Scuccia

Alla fine del filmato la concorrente ha subito affermato: “Quella di stare con una persona è una prospettiva nella quale non mi sono mai messa. Per me è tutto nuovo”. È a questo punto che è intervenuta l’opinionista Vladimir Luxuria che le ha posto una domanda diretta e senza troppi giri di parole: “Voglio farti una domanda. Ultimamente, Papa Francesco ha detto che la castità per i sacerdoti non è più un dogma. Credi dovrebbe essere la stessa cosa per le suore? Una suora potrebbe innamorarsi senza per questo sentirsi obbligata a levarsi il velo?”. In maniera altrettanto diretta Cristina Scuccia ha prontamente risposto: “Non sono d’accordo. Se doni la tua vita, non è una rinuncia, è un dono. Privarsi di qualcosa per elevarsi. Non riesco a pensare a una persona che ha il carico della famiglia e quello di una comunità. Se sei suora e ti innamori, devi lasciare”.

L’intervento di Ilary Blasi

La querelle non si è fermata a Vladimir e alla Scuccia, ma ha anche visto intervenire a gamba tesa la padrona di casa che ha cercato di “stuzzicare” la naufraga: "Che caratteristiche deve avere la persona che cerchi?”. “Non deve avere delle caratteristiche precise. Sull’Isola non c’è nessuno che potrebbe piacermi. Qui sull’Isola tutti i vuoti si amplificano. Le mancanze affettive, quella della famiglia. È come se stessi ancora meditando sulla mia vita. Ci penso all’amore perché ci credo. Credo all’amore libero”, ha risposto ancora sicura di sé Cristina. È qui, che Vladimir ha chiosato con una battuta che non è passata di certo inosservata e così, ha detto: “Tutto può succedere Cristina, vero?”. Ad accorrere in aiuto a Cristina Scuccia - evidentemente messa alle strette dalla Luxuria - c’è stato l’altro opinionista del reality, Enrico Papi, che rivolgendosi alla naufraga ha riferito: “Non stai prestando il fianco a tutte queste provocazioni, anche a quelle di Vladimir. Devi stare molto attenta a come parli. Sei molto fragile e lì ci sono dei volponi, anche qua in studio. Fai attenzione”.