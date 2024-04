Costantino Vitagliano di nuovo in ospedale: "Ho fatto la Pet"

Le condizioni di salute di Costantino Vitagliano tornano a preoccupare i fan. Nelle scorse ore l'ex tronista di Uomini e Donne ha nuovamente varcato le porte dell'ospedale, dove è stato ricoverato per alcune settimane tra novembre e gennaio, per nuovi accertamenti. "Ho fatto una Pet", ha fatto sapere Vitagliano attraverso le storie del suo account Instagram, parlando dei risvolti della sua malattia.

La diagnosi dello scorso gennaio

Lo scorso gennaio, dopo due mesi di silenzi e incertezze, Costantino aveva raccontato il suo dramma in un lungo video pubblicato sui social network. "Hanno trovato una macchia sull'aorta ombelicale", aveva rivelato parlando della drastica perdita di peso, oltre dodici chili in due mesi, e dei problemi di salute successivi: "Non è un tumore ma una malattia rara autoimmune. Devo stare completamente a riposo perché questa massa ingrandisce l'aorta e mi fa essere in pericolo costantemente". Poche settimane dopo, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Costa aveva raccontato del suo dramma, rivelando di essere psicologicamente provato da una malattia arrivata all'improvviso a stravolgergli la vita.

I nuovi accertamenti clinici

Oggi, a distanza di tre mesi da quel video, Vitagliano è tornato a mostrarsi in ospedale prima di un esame importante. "La fase degli zuccheri radioattivi", ha cercato di sdrammatizzare l'ex tronista nel video condiviso su Instagram. Nel breve filmato si vede un infermiere somministrare a Costantino una soluzione per via endovenosa poco prima di sottoporlo alla Pet. "Zuccherato e radioattivo, totalmente. Ridiamoci sopra", ha concluso il popolare volto televisivo prima di mostrare il macchinario della Pet. Vitagliano non ha spiegato il motivo per il quale si è sottoposto a questo particolare esame e inizialmente i suoi fan hanno male interpretato il video, pensando che si stesse sottoponendo a un trattamento di chemioterapia.

Perché Costantino si è sottoposto alla Pet

Costantino Vitagliano non ha commentato né spiegato il motivo dell'accertamento, ma a fornire ulteriori dettagli su cosa sta affrontando sono stati i suoi fan nei commenti sotto la post. "Ma cosa sta facendo, la chemio??", ha chiesto preoccupata una fan, così un'utente ha spiegato: "No, la Pet. per vedere si se c'è attività tumorale…ci sono delle captazioni che il farmaco radioattivo fa risaltare". Eppure, prima sui social e poi a Verissimo, dove era stato ospite poche settimane fa, Costantino aveva chiarito che non aveva un tumore.

