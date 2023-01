La fidanzata di Piqué ricoverata in ospedale: cosa è successo

Per la stampa spagnola Clara Chia Marti non sta vivendo bene il clamore suscitato dalla sua relazione con Gerard Piqué, nata dal tradimento dell'ex calciatore alla compagna Shakira. Per questo la 23enne sarebbe finita in ospedale dopo essere stata colpita da un forte attacco di panico. " La fermano per strada e le cantano la canzone di Shakira. Tutti la riconoscono ma lei è timida" , scrive la stampa iberica. Dietro ai malesseri della nuova fiamma di Piqué, però, ci sarebbe ben altro e ad anticiparlo è Jordi Martin, il giornalista che da giorni è sulla bocca di tutti per lo scoop su Wanda Nara e Keita Balde.

Clara Marti ricoverata in una clinica privata

Il settimanale Caras riferisce che la 23enne spagnola è stata ricoverata nella clinica privata Quirónsalud di Barcellona in seguito a un violento attacco di ansia. La pressione mediatica, i fan che sostengono Shakira e gli attacchi suoi social network non starebbero aiutando la ragazza a vivere serenamente la sua relazione con Gerard Piqué e il panico avrebbe preso il sopravvento. Dopo la pubblicazione della prima foto di coppia su Instagram, la ragazza è stata travolta dagli sfottò del popolo dei social: " Ecco Casio", "Ripaga la marmellata a Shakira", "Vediamo quanto dura l'orologino nuovo ". E il crollo è stato inevitabile. Negli scorsi giorni la coppia era stata vista in una farmacia e le voci parlavano di un test di gravidanza acquistato da Clara. In realtà, sempre secondo i media iberici, la 23enne si sarebbe recata in farmacia ad acquistare ansiolitici dopo il ricovero in ospedale per l'attacco di panico.

Nuovo scandalo in arrivo