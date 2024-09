The Cure, il tastierista Roger O'Donnell ha il cancro: "Lotto da un anno, ho ignorato i sintomi per mesi"

Ascolta ora 00:00 00:00

È una battaglia difficile quella che Roger O'Donnell sta combattendo da quasi un anno contro un raro tumore. Lo ha confessato lui stesso in un lungo post pubblicato sulla sua pagina Instagram nel primo giorno di settembre, il mese della consapevolezza del cancro del sangue. " A settembre dello scorso anno mi è stata diagnosticata una forma di linfoma molto rara e aggressiva", ha raccontato sul web il tastierista dei The Cure, 68 anni, che ha scelto di mantenere il massimo riserbo intorno alla malattia per tutti questi mesi.

La diagnosi e le cure

Nelle scorse ore O'Donnell è apparso su Instagram trasformato e il nuovo taglio di capelli sfoggiato in conseguenza delle cure per il cancro lo ha spinto a raccontare come è cambiata la sua vita dal settembre scorso, quando ha ricevuto la drammatica diagnosi. " Avevo ignorato i sintomi per qualche mese ma alla fine ho fatto una TAC e dopo l'intervento chirurgico il risultato della biopsia è stato devastante", ha spiegato il musicista che dal 1987 fa parte della band punk britannica. Dopo la scoperta, Roger ha iniziato il lungo percorso di cure per bloccare il decorso della malattia: " Ora ho completato undici mesi di trattamento sotto alcuni dei migliori specialisti del mondo ". Undici mesi trascorsi dentro e fuori dall'ospedale con la speranza di poter sconfiggere il cancro.

Il messaggio di speranza

Il tastierista dei Cure ha confessato di aver tratto molti benefici dall'ultimo trattamento - l'immunoterapia - e dall'assunzione di alcuni farmaci e di essere in buone condizioni di salute: " L'ultima fase del trattamento è stata la radioterapia che è stata anche una delle prime cure sviluppate contro il cancro. Sto bene e la prognosi è fantastica, l'assassino pazzo ha bussato alla porta e non abbiamo risposto ". Nel suo lungo post affidato ai social network O'Donnell ha voluto mandare un messaggio di speranza a tutti coloro che lottano contro un tumore, ribadendo l'importanza della prevenzione: " Il cancro si può sconfiggere ma se ti viene diagnosticato abbastanza presto hai più possibilità, quindi tutto quello che ho da dire è andare a fare il testamento e se hai il minimo pensiero di avere sintomi vai a farti controllare" .

Se conoscete qualcuno che è malato o che soffre parlategli, ogni singola parola aiuta, credetemi lo so

Nel concludere il suo messaggio O'Donnell ha ringraziato medici, infermieri e tecnici ma soprattutto la sua famiglia, gli amici e la compagna Mimi. Poi ha rivolto un ultimo pensiero ai malati e a chi sta loro vicino: "".