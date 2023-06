“Dopo anni ho preso il bus”. Giorgia Soleri finisce di nuovo nella bufera

Sono lontani i tempi in cui Giorgia Soleri si mostrava sui social network distesa sul letto o sul divano invalidata dai dolori della vulvodinia. Dopo l'esperienza televisiva a Pechino Express e l'addio a Damiano David, la 27enne fa su e giù per l'Italia tra appuntamenti, meeting e, perché no, uscite con le amiche. Tutto immortalato in foto, video, storie e post Instagram che - dall'addio a Damiano - si sono stranamente intensificati.

A giudicare dall'abbondanza di contenuti social pubblicati negli ultimi giorni, Giorgia Soleri sembra vivere una seconda (e quanto mai felice) vita dopo la fine della lunga relazione con il cantante dei Maneskin. La rottura, tra gossip e indiscrezioni, non è stata delle più serene ma l'attivista sembra avere già superato la fase critica della separazione, concentrandosi sul lavoro e sulle amicizie più strette. Così, lasciati i gatti e il termoforo - che le hanno fatto compagnia nei lunghi mesi di malattia - Giorgia è tornata a vivere nella normalità. Quale? Quella di un tram, per esempio. Lo ha confessato lei stessa in una storia Instagram, svelando di essere salita su un mezzo pubblico dopo anni e di avere provato un senso di felicità inusuale. Una felicità al quanto sconosciuta per i pendolari.

Le parole di Giorgia Soleri su Instagram