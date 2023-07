"Danni morali...". Giulia De Lellis e la disavventura con la nuova casa

“Questa casa non s’ha da fare”. Problemi in vista per la nuova abitazione dell’ormai nota e celebre influencer Giulia De Lellis. Infatti, l’ex volto di Uomini e Donne, parlando con i suoi fan, si è lasciata andare ad un lungo sfogo dopo avere appreso le condizioni in cui ancora versa la suo nuova casa.

Lo sfogo di Giulia De Lellis

L’influencer è sempre molto attiva sui social e ama raccontare ai suoi follower cosa accade nella sua vita, tenendoli costantemente aggiornati sui suoi progetti di lavoro, oltre che della sua vita privata. Esattamente come nella giornata di ieri, quando l’influencer ha spiegato la disavventura con la costruzione della sua nuova abitazione. Senza mostrare il volto per intero, con un filtro di Instagram che mascherava gli occhi lucidi, i capelli raccolti e l’espressione abbattuta, la De Lellis ha reso nota la sua amarezza, dopo avere visto il cantiere della nuova casa. Così, ha fatto sapere: “Ragazzi, state attenti a chi scegliete per le vostre case! Noi, purtroppo, abbiamo scelto molto male e stiamo subendo dei danni non indifferenti, soprattutto morali…”. Poi ha aggiunto, sottolineando il dispiacere anche per aver investito tanti soldi, oltre che molto tempo nei lavori: “Mi sento morire dopo i soldi spesi e il tempo perso… Poi, comunque, vi racconterò meglio”. A quanto pare, il motivo sarebbe da ricercare nelle persone a cui l’ex gieffina si è affidata che, stando a quanto ha riferito, non sarebbero poi così competenti. È per questo che la costruzione della sua nuova casa, sta subendo un ritardo; infatti, l’influencer ha anche riferito che a quest’ora la casa avrebbe dovuto essere una casa già abitabile da un anno e mezzo/due. Al momento non si sa esattamente cosa possa essere andato storto, ma Giulia ha promesso di parlarne al più presto. Tuttavia, a farle risollevare il morale, l’arrivo del fidanzato Carlo Beretta al quale la De Lellis ha scattato una foto e poi ha scritto: “Poi, arriva lui che con la sua gentilezza mi uccide”, aggiungendo anche alcune emoticon.

Giulia De Lellis ed il nuovo programma su Real Time

L’influencer sin da quando è uscita da Uomini e Donne, dopo essere stata scelta dal tronista Andrea Damante, ha avuto una carriera professionale in ascesa. Anche in questo momento, il lavoro per Giulia pare procedere a gonfie vele. Così, a seguito del lancio del suo brand Audrer, la De Lellis si prepara a debuttare con un nuovo programma su Real Time, un’avventura che la vedrà al timone. La rete di Discovery ha scelto per lei lo show Amore alla prova – La crisi del settimo anno; un programma all’insegna dei sentimenti e delle crisi di coppia. La trasmissione prevederà la presenza di quattro coppie e i partecipanti cambieranno partner per due settimane; alla fine dovranno decidere se separarsi o se restare insieme.