"Ho scelto lui...". Giulia De Lellis smentisce il gossip con Damante

Era bastato davvero poco per fare sognare i tantissimi fan dell’ex coppia di Uomini e donne, Andrea Damante e Giulia De Lellis, in un ritorno di fiamma, ma in queste ore è arrivata la smentita da parte dell’influencer.

Qualche settimana fa, infatti, è iniziata a circolare la notizia della rottura tra Andrea Damante ed Elisa Visari, sua nuova compagna. Contestualmente alcuni segnali ed indiscrezioni hanno iniziato a prendere piede circa la fine della storia d’amore tra Giulia De Lellis ed il fidanzato Carlo Beretta.

Era stato l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, che qualche giorno fa, aveva lanciato uno scoop circa l’esistenza di una relazione segreta tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Secondo Corona, a scoprire la storia sarebbe stata proprio Elisa Visari, nonché ex di Damante, attraverso delle chat sul cellulare del fidanzato che, infastidito, l’avrebbe addirittura buttata fuori di casa. Sempre secondo Corona, la Visari si sarebbe vendicata e avrebbe inviato gli screen della chat a Beretta, il quale avrebbe preferito tacere per paura.

La notizia lanciata da Corona avrebbe trovato poi conferma nel giornale Chi di Alfonso Signorini, con un servizio dedicato proprio al presunto ritorno di fiamma tra i due, avvistati insieme a una festa durante la settimana della moda. Anche se, Giacomo Urtis, presente al party in questione, aveva rivelato a fanpage.it che i due non erano arrivati insieme.

Certo, se però ad alimentare queste indiscrezioni ci si mettono i diretti interessati le cose cambiano. La stessa De Lellis, che prima non si sarebbe presentata al compleanno della suocera e non le avrebbe fatto nemmeno gli auguri, si era abbandonata ad un momento di nostalgia durante l’esibizione di Rihanna, protagonista dell’Halftime al Superbowl. L’ex Vippona, presente per la prima volta allo show, ha condiviso una storia su Instagram in cui ha scritto: “This song” ovvero “Questa canzone” , abbinando anche due cuori spezzati, proprio riferendosi al brano Stay di Rihanna. Brano che era stato la colonna sonora dell’ultima esterna dell’ex tronista Andrea Damante e dell’allora corteggiatrice Giulia a Uomini e donne, proprio prima della scelta.

In queste ore, però, è arrivata la smentita ufficiale proprio dall’ex influencer che - attraverso alcune Instagram stories pubblicate nelle scorse ore - ha fatto intendere di essere ancora fidanzata con Carlo Beretta. Chiacchierando con le sue follower, mentre si preparava per andare a cena, Giulia raccontando del suo soggiorno a Londra, ha detto: "Tra un piantino e l'altro sono arrivata a Londra. Il mio fidanzato (che mi salva la vita spesso, non a caso ho scelto lui…) mi porta a cena nel mio ristorante preferito". A darne poi un ulteriore conferma è stata la foto postata dalla De Lellis mentre si trovava a cena con Carlo, che prontamente ha ripostato lo scatto con un cuore rosso.

A quanto pare, dunque, non c’è nessuna crisi tra Giulia e Carlo e, così facendo, i due hanno sciolto ogni dubbio gettando nello sconforto i “Damellis” che, in questi giorni, avevano ricominciato a sperare in un ritorno di fiamma.