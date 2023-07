"De Lellis meglio della Ferragni". Nella sfida social vince la romana

Chiara Ferragni versus Giulia De Lellis. A dividerle ci sono nove anni di differenza, città d'origine diverse (Cremona e Roma), popolarità raggiunta in modo differente ma soprattutto venti milioni di follower in meno per l'ex volto di Uomini e Donne. Eppure, a vincere la sfida social è proprio Giulia De Lellis che, con i suoi 5,4 milioni di seguaci, è riuscita a superare l'imprenditrice digitale sul piano più importante: l'engagement.

A rivelarlo sono i dati che la società DeRev, specializzata nella costruzione del posizionamento e della reputazione online, ha fornito al Corriere per capire come gli influencer riescono a ottenere cifre da capogiro da aziende e brand per post e storie social. Non basta avere milioni di fan adoranti per essere strapagati condividendo semplicemente foto e video in rete; occorre saper coinvolgere il pubblico con like, commenti e interazioni. E in questo Giulia De Lellis batte Chiara Ferragni.

Ferragni vs De Lellis: parlano i dati

" Su Instagram un post può fruttare tra i 20 mila e i 75 mila euro (una Storia, invece, tra i 7.500 e i 30 mila) a chi vanta oltre 5 milioni di follower e l'1,8% di engagement" , si legge sul quotidiano nazionale, che porta gli esempi di due influencer di spicco come la moglie di Fedez e l'ex di Andrea Damante. Tra le due sembra esserci un abisso in termini di numeri visto che Giulia De Lellis ha un quinto dei follower della Ferragni, ma l'engagement di quest'ultima non l'aiuta. " Con i suoi 24,9 milioni di fan, Chiara Ferragni tuttavia non supera l'1,5% di engagement. Viceversa, a rientrare in entrambi i parametri è Giulia De Lellis, rispettivamente a quota 5,4 milioni e 1,9% ", riferiscono i dati, che premiano l'ex volto di Uomini e donne.