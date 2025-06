La depressione, De Martino, Fedez: "Onlyfans? Come prostituirsi. Io e Cecilia? Abbiamo litigato 5mila volte"

Ascolta ora 00:00 00:00

Belen Rodriguez riparte dalla Sardegna. Superato l'anno più difficile della sua vita l'argentina torna a sorridere e lo fa progettando la sua prima vacanza estiva da single (ma con i due figli) dopo avere dedicato gli ultimi mesi al lavoro e alla televisione: " Da settembre sono sola e casta", ha assicurato la showgirl. Per lei ora non c'è spazio per amori e fidanzati, ma solo per Belen e per la sua serenità. Lo ha confessato apertamente sulle pagine della rivista Chi che le ha dedicato la copertina del numero in edicola e un'intervista molto intima.

La depressione

Dopo la depressione vissuta lo scorso anno, che l'aveva portata a prendere le distanze da tutto e tutti per curarsi, l'argentina è tornata davanti alle telecamere su Discovery determinata a riprendersi il suo spazio: " Il lavoro mi è mancato come l'aria, perché ti fa sentire utile. Mi sono dovuta fermare per la mia salute e ho fatto bene. Non riuscivo a dare quello che volevo, ma ora sono tornata con lo spirito giusto. L'amore del pubblico mi ricorda che faccio parte della storia recente della tv anche quando sono lontana ". Lo scorso febbraio quando Fedez ha portato sul palco il brano "Battito", che parla proprio della depressione, Belen si è ritrovata nei versi cantati dal rapper: " Non auguro a nessuno quello che ho passato. Mi sono riconosciuta in tutta la canzone. Non approvo sempre Fedez, però la canzone mi è piaciuta, è stato bravo" .

A scatenare la malattia, che l'ha portata a vivere momenti bui, sono state molte cose, non solo il matrimonio fallito: " La fine del matrimonio non è il punto focale. Non ho avuto una vita facile. La fama stressante, tante cose che ho portato sulle spalle senza compromessi. Non ho mai avuto gente che mi aiutasse, non sono mai stata la "fidanzata di". A un certo punto non avevo più la forza. Oggi ho i piedi per terra, faccio poche cose di pancia perché mi sono spaventata di me stessa ".

La lite con la sorella Cecilia

Nella lunga chiacchierata con Chi c'è stato spazio anche per parlare del "caso" che la riguarda da vicino: la presunta lite con la sorella Cecilia: " Non c'è nessun problema tra noi: nella vita abbiamo litigato almeno 5 mila volte, e la vita è lunga, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre. Non abbiamo bisogno di condividere il nostro rapporto sui social. Uso i social per lavoro e per condividere momenti belli con i miei figli, ma non sbatto tutta la mia vita nelle stories. Non sono quelle il termometro per capire come sono i nostri rapporti ". Eppure da settimane le due non si fanno più vedere insieme sui social e voci insistenti parlano di una profonda frattura scatenata dal marito di Cecilia, Ignazio Moser. A riavvicinarle potrebbe essere la nascita della piccola Clara: " Non vedo l'ora di vedere mia nipote. Cecilia ha faticato tanto per arrivare qui e sono felice che abbia scelto per la sua bambina il nome di nostra nonna Clara Isabel, una donna che abbiamo amato in modo incredibile".

L'opinione su Onlyfans e Tinder

Grazie a "Onlyfun" - il programma che conduce su Discovery - è tornata a sorridere ma guai a parlarle di Onlyfans, la piattaforma di contenuti hot. "Lo trovo raccapricciante. Capisco che sia un metodo per guadagnare ma sono contraria a dire che il fine giustifica i mezzi, è come prostituirsi. Così la vita perde di valore, sembra che la gente non voglia più faticare. Mi sono fatta il culo da quando ho 16 anni, certo facendo un lavoro basato sull'immagine e sulla bellezza, ma in un altro modo ".

Non ci ho mai pensato ma so che oggi si fa fatica a incontrare gente. Anche se non fossi famosa non lo userei. Credo che sia bello vivere la realtà

A proposito di, invece, Belen ha dichiarato: "". La showgirl aspetta invece che sia il destino a farle incontrare un uomo realizzato e con un animo sensibile.