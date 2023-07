"Un dettaglio li unisce". Cosa c'è tra Irama e Giorgia Soleri?

A volte il gossip è davvero incontrollabile e avvicina personaggi che, fino a poco prima, erano lontani anni luce l'uno dall'altro. È il caso di due volti noti che attualmente sono sulla cresta dell'onda: Irama e Giorgia Soleri. Il primo è tornato sulla scena musicale annunciando l'uscita del nuovo album "No Stress", realizzato con l'amico Rkomi. La seconda è fresca di rottura con il leader dei Maneskin, Damiano David. Entrambi sono single e molto chiacchierati, ma ad unirli sarebbe un dettaglio inciso sulla pelle, che ha letteralmente infiammato il web.

Dopo l'addio a Damiano, Giorgia Soleri è sempre più attiva sui social network e negli scorsi giorni ha condiviso con i suoi follower una novità, che la riguarda da vicino. Per celebrare questo nuovo periodo della sua vita, l'attivista ha deciso di tatuarsi due grossi serpenti sulla pancia. " Vi presento le mie serpi di Falloppio ", ha scritto sulla sua pagina Instagram l'influencer, mostrando i suoi nuovi tattoo, promemoria indelebile dei suoi problemi di salute legati a endometriosi e vulvodinia. Ma un dettaglio non è sfuggito ai curiosi del web, che hanno accostato la Soleri a Irama.

I serpenti e i tattoo