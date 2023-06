Poliamore, attivismo, gelosia. Così Giorgia Soleri fa "outing" sull'addio a Damiano

Sono passate due settimane appena dalla fine della relazione tra Damiano David e Giorgia Soleri, ma tante sono le cose successe. Dalla rivelazione sulla frequentazione segreta dell'attivista milanese in tempi non sospetti al flirt con l'attrice hard del leader dei Maneskin, fino all'app di incontri alla quale si è iscritta la Soleri per voltare pagina. Solo oggi, però, la 27enne ha deciso di dare qualche risposta alle tante domande dei fan su una relazione - quella con Damiano - che era lontana anni luce dalla classica storia tra due ventenni.

Giorgia Soleri e Damiano David sono stati insieme dal 2017 al 2023 ma mai - nei sei anni di storia - la coppia aveva parlato di relazione poliamorosa. Invece il cantante e l'attivista erano aperti a nuove relazioni con l'unico vincolo della riservatezza. Lo hanno ammesso entrambi dopo il caso scoppiato in seguito alla pubblicazione delle foto di Damiano con Martina. Così, i fan si sono a lungo interrogati sulla scelta fatta dalla coppia di tenere nascosta la cosa visto che i due si dichiarano liberi da cliché e pregiudizi.

Gelosia e giudizi

Nel rispondere alle domande curiose dei suoi follower su Instagram, Giorgia Soleri ha parlato del costante giudizio, del quale si sente vittima (" Mi spaventa e ferisce" ) e della gelosia all'interno del rapporto avuto con Damiano. E come sempre gli internauti sono stati diretti e decisi. " Come si fa a vivere una relazione aperta? Non si è mai gelosi? ", ha chiesto una ragazza e l'influencer ha replicato: " Le non monogamie etiche sono tantissime e tutte diverse, così come le persone all'interno della o delle relazioni. È impossibile rispondere generalizzando, ma in linea di massima: sì, può accadere di provare gelosia. La domanda è: come scegliamo di comportarci in seguito ". Come lei abbia scelto di reagire (dopo la paparazzata del bacio tra Damiano e Martina) appare ovvio, ma i fan si sono spinti oltre con le loro domande.

La strana versione sul poliamore