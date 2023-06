Damiano addio. Giorgia Soleri si iscrive all'app di incontri femminista

Giorgia Soleri sembra avere voltato davvero pagina. Dopo avere incassato il colpo per il tradimento del suo ex, Damiano David, pizzicato a baciarsi in un locale con un'ex compagna di liceo, la 27enne ricomincia la sua vita da single con un occhio, però, all'altro sesso. Tra un'uscita e l'altra, l'influencer si è persino iscritta a una app per fare nuovi incontri; non una qualsiasi ma l'unica che un taglio decisamente femminista.

Già, perché per Giorgia Soleri anche una serata fuori a cena o una bevuta con un ragazzo deve essere all'insegna del politically correct. Per questo tra le tante offerte di siti di incontri che il web offre tipo Tinder, Meetic o Loovo, l'attivista ha deciso di scegliere l'unico dove sono le donne a fare la prima mossa: Bumble. Un'app femminista, insomma, definita tale proprio dalla sua fondatrice, Whitney Wolfe (già co-founder di Tinder).

Giorgia Soleri su Bumble

Archiviate le polemiche sull'addio a Damiano (chi ha tradito prima?), negli scorsi giorni sulla piattaforma di incontri è spuntato il profilo di Giorgia Soleri. La pagina non è verificata ma i fan più attenti, quelli che l'hanno scovata tra le migliaia di donne iscritte al sito, sono certi che sia proprio lei. A catturare l'attenzione sono le informazioni fornite dall'ex di Damiano: gusti, preferenze, abitudini e persino segno zodiacale (Capricorno). Così si scopre che la Soleri è alla ricerca di uomini interessanti con i quali parlare di fotografia o diritti Lgbtq+ - magari bevendo un buon bicchiere di vino - oppure visitare musei e mostre, ma di essere alla ricerca di frequentazioni easy (" niente di serio ", scrive lei) e senza progetti futuri (" bebè non ne voglio "). Poi la 27enne ha anche voluto precisare di allenarsi regolarmente e di essere atea. Giusto per sfoltire la lista dei pretendenti.

C'è da scommettere che i contatti non manchino, ma la scelta finale spetterà solo a Giorgia Soleri. La caratteristica della pittaforma Bumble, infatti, è che la prima mossa - entro ventiquattro ore dalla preferenza espressa da parte degli uomini interessati al profilo - spetta al gentil sesso. Basterà una app di incontri a farle dimenticare la lunga relazione, finita malamente, con il frontman dei Maneskin, che nel frattempo è già stato pizzicato in compagnia di un'ex attrice hard? Forse no, ma intanto la ritrovata indipendenza sentimentale sembra averla portata ad uscire più di frequente.