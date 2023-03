"Bastian non osi...". La furia di Totti contro il compagno di Ilary

" Totti è furioso ". Le voci che vogliono l'ex capitano giallorosso infuriato con l'ex moglie e il suo attuale compagno sono insistenti. Secondo la stampa capitolina, infatti, Francesco avrebbe il dente avvelenato con Bastian Muller, l'imprenditore tedesco che da mesi fa coppia fissa con la Blasi, reo di essersi sostituito a lui al fianco della figlia Isabel e nel letto della villa all'Eur, dove la famiglia Totti ha vissuto al completo fino allo scorso anno.

Bastian nella villa di Totti e Ilary

" Totti è furioso con la ex per due motivi: prima di tutto perché l'attuale compagno della conduttrice, l'imprenditore tedesco Bastian Muller, dorme nella villa all'Eur da 1400 metri quadri" , riferisce Repubblica, parlando dell'ira del Pupone nei confronti del tedesco, che da un mese a questa parte trascorre il weekend a Roma soggiornando nella villa dove, ogni quindici giorni, alloggia lui stesso per stare vicino ai figli. " Bastian non dorma nel mio letto ", avrebbe sbottato l'ex calciatore come riferisce ironico Dagospia, parlando di una presunta scenata di Totti contro Ilary. Condividere il letto con l'aitante teutonico non farebbe piacere a Francesco, che per questo - si vocifera - avrebbe rimesso in discussione i punti dell'accordo di divorzio.

Le foto di Isabel con Ilary e Bastian

A fare infuriare Francesco Totti sarebbe stato anche il servizio fotografico uscito sul settimanale Chi, nel quale Ilary e Bastian sono stati immortalati mentre trascorrono qualche ora insieme alla piccola Isabel al parco. Un quadretto familiare che non sarebbe piaciuto al Pupone che, vedendo la sua terzogenita felice per la mano al nuovo fidanzato della madre, si sarebbe irrigidito e neppure la compagna, Noemi Bocchi fresca di intervento per ridurre la distasi addominale, sarebbe riuscita a farlo ragionare. E ora, c’è chi è pronto a scommettere che questo inciderà sull’accordo di divorzio.

Il processo per il divorzio